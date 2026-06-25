Revolte? Ex-nummer 4 uit Tour de France en gewezen boeman Van Aert krijgt veeg uit de pan van eigen ploeg

Een hoge ereplaats in de Tour de France is niet altijd een garantie voor een mooie toekomst. Vier jaar na zijn vierde plaats in de Tour lijkt David Gaudu veel krediet te hebben verspeeld bij Groupama-FDJ United.Het is meteen ook een goede waarschuwing voor Paul Seixas, het 19-jarige toptalent dat me

Het is meteen ook een goede waarschuwing voor Paul Seixas, het 19-jarige toptalent dat met torenhoge verwachtingen wordt geconfronteerd. Een reeks Franse renners werd hem al voorgegaan als de zogenoemde opvolger van Bernard Hinault, zonder die verwachtingen te kunnen waarmaken. Ook Gaudu lijkt vooralsnog in dit rijtje te passen.

In België kennen we Gaudu vooral als de man die Wout van Aert ooit te kijk zette in de Dauphiné van 2022. Van Aert stak in de derde etappe zijn handen in de lucht. Hij vierde te vroeg, want Gaudu passeerde hem nog en ging voor zijn neus met de ritzege aan de haal. Later dat jaar eindigde Gaudu ook nog knap als vierde in de Tour de France.

Daarna gingen zijn prestaties achteruit en vooral dit jaar presteert hij zwaar onder de verwachtingen. "David is een vervelend mysterie", zegt een niet bij naam genoemde ploegmaat aan Le Parisien. "Hij heeft het vuur niet meer in zich, maar hij is de enige die het niet beseft. Ik kan je vertellen dat hij steeds minder steun heeft binnen de ploeg."

Het is opvallend dat een renner zich op een dergelijke manier uitlaat over een ploegmaat. Gaudu en de ploeg hebben nog niet op de uitspraken gereageerd. De Fransman ligt nog tot eind 2027 onder contract, maar speelt momenteel geen grote rol. Op privégebied is er wel een lichtpuntje: hij werd onlangs voor de derde keer vader.