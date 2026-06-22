Team Visma - Lease a Bike gaat stap verder in bekendmaking Tour-selectie

Jonas Vingegaard is de kopman. Wout van Aert zal er niet bij zijn. Maar wie dan wel? Dinsdag komen we het te weten. En Team Visma Lease a Bike gaat het groots aanpakken met een livevideo waarin ze het team voorstellen.

"Op 23 juni om 16.00 uur maakt Team Visma | Lease a Bike tijdens een speciale live preview show op YouTube de selectie voor de Tour de France bekend. De uitzending wordt gepresenteerd in samenwerking met Lease a Bike", aldus het team op haar webstek.

"Met wielerfans die van over de hele wereld die live kunnen meekijken, biedt de liveshow een exclusieve kijk achter de schermen bij de voorbereidingen en ambities van het team voor de Tour de France van dit jaar. Vanuit het High Performance Center in Den Bosch combineert de show exclusieve interviews, aanwezigheid van renners en interactieve elementen die fans dichter bij het team brengen."

Livshow om team bekend te maken

De liveshow vormt de setting voor de officiële bekendmaking van de acht renners die Team Visma | Lease a Bike zullen vertegenwoordigen in de komende Tour de France. Daarnaast krijgen kijkers als eersten een unieke activatie te zien. Tijdens de liveshow worden namelijk ook de Lease a Bike partners onthuld die gedurende de Tour de France zichtbaar zullen zijn op de sokken en handschoenen van de geselecteerde renners.

Head of Racing Marc Reef schuift tijdens de live-uitzending aan om de ambities toe te lichten waarmee Team Visma | Lease a Bike aan drie weken koers in Frankrijk begint. Gedurende de show zullen ook verschillende renners aanschuiven om te vertellen over hun weg naar de Tour de France, waarbij zij terugblikken op hun voorbereiding, verwachtingen en individuele rol binnen het team.

Wie haalt het team?

“Het bekendmaken van onze Tour de France-selectie is altijd een bijzonder moment, niet alleen voor het team, maar ook voor onze fans over de hele wereld”, zegt Jasper Saeijs, Chief Business Officer. “Met deze YouTube preview show willen we onze fans dichter bij het team brengen en hen een uniek kijkje achter de schermen geven terwijl we toewerken naar de grootste wedstrijd op de wielerkalender."





"Samen met Lease a Bike hebben we een format ontwikkeld dat verder gaat dan een traditionele selectiebekendmaking. Het stelt ons in staat om de verhalen achter onze renners en onze voorbereiding te vertellen."