Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Remco Evenepoel gaat op zoek naar het geel en kan hiervoor rekenen op een geheim wapen. Hij krijgt een gloednieuwe fiets tot zijn beschikking om de ploegentijdrit in en rond Barcelona mee af te werken. Bij Red Bull hopen ze op een kanontijd.

Onlangs maakte Evenepoel zelf met een video op Instagram bekend dat hij met een nieuwe wegfiets zou rijden in de Tour de France. De editie van 2026 begint echter met een ploegentijdrit in Barcelona. Zijn neef Dario Kloeck had eerder al verklapt dat er ook een nieuwe tijdritfiets zou komen. Die kan Evenepoel zaterdag dus meteen gebruiken.

Er is inderdaad sprake van die nieuwe tijdritfiets en daar worden nog de laatste testen mee uitgevoerd. Het Laatste Nieuws weet dat Evenepoel zijn tijdritfiets deze ochtend getest heeft tijdens een training net buiten Barcelona. Aan deze fiets zijn subtiele aerodynamische aanpassingen aangebracht die extra snelheid moeten opleveren. 

Vroegere fiets Evenepoel duidelijk aangepast

Specialized heeft verder gebouwd op de Shiv TT, het model dat renners van Red Bull-BORA-hansgrohe tot dusver gebruikten. De vroegere opening tussen frame en achterwiel is nu dichtgemaakt met carbon. Ook de overgang tussen zadel en frame is hertekend. Dat zou ertoe moeten leiden dat Remco minder last heeft van turbulentie.

Daarnaast heeft zijn nieuwe voorwiel ook een opvallend diepe velg. Al deze kleine dingen moeten Evenepoel in staat laten om zogenoemde marginal gains te winnen. Dat kan misschien wel resulteren in wat extra seconden winst in de ploegentijdrit. Zo zou Evenepoel met een knal aan de Tour de France kunnen beginnen: dat is het idee.

Eerste ploegentijdrit in de Tour sinds 2019

Lees ook... 🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"
Evenepoel is niet de topfavoriet en dus kan er beter geen gelegenheid overgeslaan worden om het geel te pakken. De ploegentijdrit is zo'n gelegenheid. Dit jaar komt voor het eerst sinds 2019 nog eens een ploegentijdrit voor in de Tour. Toen streden de teams aan de Heizel voor het geel, dit jaar in Barcelona.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Remco Evenepoel

Meer nieuws

🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

13:20
Stoten fenomenen Pogacar van de troon? Eddy Merckx heeft eigen wens voor Remco Evenepoel

Stoten fenomenen Pogacar van de troon? Eddy Merckx heeft eigen wens voor Remco Evenepoel

10:20
Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"

Onrust nu vermeden? "Trine Hansen is een ondankbaar vrouwtje, die vond ook wel wat van Wout van Aert"

12:20
📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe

📸 Remco Evenepoel schittert in speciale Tour-truitjes van Red Bull-BORA-hansgrohe

18:45
Adrie van der Poel heeft slecht en goed nieuws voor zoon Mathieu en wijst naar Van Aert

Adrie van der Poel heeft slecht en goed nieuws voor zoon Mathieu en wijst naar Van Aert

11:20
Adrie van der Poel scherp voor Belgisch oordeel over Van Aert en Evenepoel: "Verdienen ze absoluut niet"

Adrie van der Poel scherp voor Belgisch oordeel over Van Aert en Evenepoel: "Verdienen ze absoluut niet"

08:20
Nog voor de start al ernstige kopzorgen voor de organisatie van de Tour de France

Nog voor de start al ernstige kopzorgen voor de organisatie van de Tour de France

07:20
Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

07:00
📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini Naast de fiets

📷 De Tour bijna van start? Van der Poel met gedachten nog bij ... nieuwe Super SUV van Lamborghini

09:20
Wout van Aert laat nog eens van zich horen met heel goed nieuws

Wout van Aert laat nog eens van zich horen met heel goed nieuws

07:50
Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

Remco Evenepoel met prikje richting de concurrenten

01/07
Waarom de Tour de France van 2026 nú al historisch is voor België

Waarom de Tour de France van 2026 nú al historisch is voor België

17:50
Ploegmaat luidt alarmbel over Paul Seixas: "Vingegaard deed dat nóóit"

Ploegmaat luidt alarmbel over Paul Seixas: "Vingegaard deed dat nóóit"

19:50
Verrassing op komst voor de groene trui? "We geloven erin"

Verrassing op komst voor de groene trui? "We geloven erin"

16:30
Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."

Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."

17:05
UPDATE TDF-selecties: drie belgen bij Pinarello Q36,5, alle selecties bekend

UPDATE TDF-selecties: drie belgen bij Pinarello Q36,5, alle selecties bekend

16:11
Waarheen? Lotte Kopecky en Axel Merckx praten over hun huwelijksreis

Waarheen? Lotte Kopecky en Axel Merckx praten over hun huwelijksreis

15:55
Eddy Merckx geeft belangrijke update over zijn gezondheid

Eddy Merckx geeft belangrijke update over zijn gezondheid

15:15
Grote zorgen over Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag in zijn schoenen staan"

Grote zorgen over Remco Evenepoel: "Ik zou niet graag in zijn schoenen staan"

14:50
Cofidis haalt Belgische kopman binnen

Cofidis haalt Belgische kopman binnen

01/07
"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

01/07
Met hoeveel minuten verschil wint Pogacar de Tour? Onze sterren! Analyse

Met hoeveel minuten verschil wint Pogacar de Tour? Onze sterren!

01/07
Bruyneel formeel over Wout van Aert: "Heel erg"

Bruyneel formeel over Wout van Aert: "Heel erg"

01/07
Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

01/07
Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp Naast de fiets

Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp

01/07
KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

01/07
🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine

🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine

30/06
In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

01/07
Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

01/07
Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen Naast de fiets

Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen

30/06
Maar liefst 6-0 in nadeel van Evenepoel: "Zou niet verrast zijn als Remco in één dag 10 minuten verliest"

Maar liefst 6-0 in nadeel van Evenepoel: "Zou niet verrast zijn als Remco in één dag 10 minuten verliest"

30/06
Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

30/06
Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

30/06
UPDATE CONTRACTEN: Lidl-Trek haalt groot talent naar de profploeg

UPDATE CONTRACTEN: Lidl-Trek haalt groot talent naar de profploeg

30/06
Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"

Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"

30/06
Hebben Van der Poel en Philipsen het moeilijk gehad? "Ze rijden me de nek af" vs "Dan ga je niet klaar zijn"

Hebben Van der Poel en Philipsen het moeilijk gehad? "Ze rijden me de nek af" vs "Dan ga je niet klaar zijn"

30/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Adrie Van Der Poel Eddy Merckx Jasper Philipsen Edoardo Affini Tejay Van Garderen Daniel Lloyd Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Mads Pedersen Jan Bakelants Tim Merlier Florian Vermeersch Thomas Dekker Tom Boonen Laurens Ten Dam Sylvain Moniquet

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved