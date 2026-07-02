Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

Remco Evenepoel gaat op zoek naar het geel en kan hiervoor rekenen op een geheim wapen. Hij krijgt een gloednieuwe fiets tot zijn beschikking om de ploegentijdrit in en rond Barcelona mee af te werken. Bij Red Bull hopen ze op een kanontijd.

Onlangs maakte Evenepoel zelf met een video op Instagram bekend dat hij met een nieuwe wegfiets zou rijden in de Tour de France. De editie van 2026 begint echter met een ploegentijdrit in Barcelona. Zijn neef Dario Kloeck had eerder al verklapt dat er ook een nieuwe tijdritfiets zou komen. Die kan Evenepoel zaterdag dus meteen gebruiken.

Er is inderdaad sprake van die nieuwe tijdritfiets en daar worden nog de laatste testen mee uitgevoerd. Het Laatste Nieuws weet dat Evenepoel zijn tijdritfiets deze ochtend getest heeft tijdens een training net buiten Barcelona. Aan deze fiets zijn subtiele aerodynamische aanpassingen aangebracht die extra snelheid moeten opleveren.

Vroegere fiets Evenepoel duidelijk aangepast

Specialized heeft verder gebouwd op de Shiv TT, het model dat renners van Red Bull-BORA-hansgrohe tot dusver gebruikten. De vroegere opening tussen frame en achterwiel is nu dichtgemaakt met carbon. Ook de overgang tussen zadel en frame is hertekend. Dat zou ertoe moeten leiden dat Remco minder last heeft van turbulentie.

Daarnaast heeft zijn nieuwe voorwiel ook een opvallend diepe velg. Al deze kleine dingen moeten Evenepoel in staat laten om zogenoemde marginal gains te winnen. Dat kan misschien wel resulteren in wat extra seconden winst in de ploegentijdrit. Zo zou Evenepoel met een knal aan de Tour de France kunnen beginnen: dat is het idee.

Eerste ploegentijdrit in de Tour sinds 2019

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Evenepoel is niet de topfavoriet en dus kan er beter geen gelegenheid overgeslaan worden om het geel te pakken. De ploegentijdrit is zo'n gelegenheid. Dit jaar komt voor het eerst sinds 2019 nog eens een ploegentijdrit voor in de Tour. Toen streden de teams aan de Heizel voor het geel, dit jaar in Barcelona.