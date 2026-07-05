Kamp-Evenepoel laat duidelijk van zich horen: "Heel goede Remco gezien, maar of dit demotiverend is?"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Kamp-Evenepoel laat duidelijk van zich horen: "Heel goede Remco gezien, maar of dit demotiverend is?"
Foto: © photonews

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Het kamp-Evenepoel heeft Remco zijn eerste podiumplaats van deze Tour de France zien behalen. Over de vorm van Evenepoel kunnen ze dus alleen maar tevreden zijn. Tegelijkertijd staken de UAE-ploeggenoten Pogačar en Del Toro er in Barcelona bovenuit.

Del Toro behoorde op de top van de Montjuïc nog niet tot de allerbesten, maar sloeg na een sterke afdaling een gat. Zijn ploegmaat Pogačar had zoveel over dat hij hem liet winnen. "Het is geen geheim dat ze al een heel jaar op een heel hoog niveau rijden. Ik wou dat ik ook ooit zo'n benen had gehad", lacht Klaas Lodewyck bij Sporza.

Lodewyck is een van de ploegleiders van Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook dat is een team met veel financiële middelen, maar op het hoogste niveau is UAE Team Emirates-XRG momenteel toch oppermachtig. "Of dit demotiverend is? Neen, het is niet demotiverend. Het is mooi voor de wielersport. Dat vind ik wel."

Lodewyck blijft strijdvaardig

Tegelijkertijd zijn het wel tegenstanders en bestaat de uitdaging erin om hen te verslaan. "Ik hoop gewoon dat we vroeg of laat onze voet naast die van hen kunnen zetten." Dat is een gezonde ambitie van Lodewyck. De strijdvaardigheid is aanwezig. De realiteit wijst echter uit dat er nog veel werk aan de winkel is om die ambitie te verwezenlijken.

Wat onthouden ze verder nog bij Red Bull-BORA-hansgrohe? "We hebben een heel goede Remco gezien. Hij eindigt op een mooie derde plek. Lipowitz eindigt ook in de groep der favorieten. Zo lijkt het een mooie dag voor ons", stelt Lodewyck tevreden vast. Lipowitz gaf wel tien seconden prijs, maar daar wordt dus niet zwaar aan getild.

Evenepoel spurt niet voor het eerst sneller dan Vingegaard


Evenepoel heeft zijn explosiviteit getoond. Nadat hij eerst een gaatje moest dichten, sprintte hij Vingegaard voorbij naar de derde plaats. In de derde rit van de Vuelta van 2023 klopte Evenepoel Vingegaard ook al eens in een sprint om de ritzege in Arinsal. In Catalonië was Remco de Deen eens te snel af in een tussensprint.

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