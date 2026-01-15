Andere visie bij Visma dan bij Alpecin: Kielich velt zijn oordeel

Timo Kielich maakte de overstap van Alpecin-Premier Tech naar Visma-Lease a Bike. De manier van werken bij die twee ploegen is wel helemaal anders.

Bij Visma-Lease a Bike moet Timo Kielich onder meer het vertrek van Tiesj Benoot en Dylan van Baarle helpen opvangen in het voorjaar. Hij zal vooral moeten helpen met positioneren in de vroege finale.

Kielich over andere visie bij Alpecin en Visma

Die rol had Kielich ook bij Alpecin-Deceuninck, maar de visie van de ploeg is wel iets anders. Zo werd er bij Alpecin vooral ingezet op winst met Van der Poel of Philipsen, bij Visma-Lease a Bike maakt het niet uit wie van de ploeg wint.

"Deze ploeg heeft op verschillende vlakken een andere visie dan mijn vorige, maar geen van de twee is beter dan de andere", zegt Kielich bij Belga. Al krijgt hij bij de Nederlandse ploeg dus wel zelf kansen om te winnen.

Kielich wil niet oordelen over welke aanpak de beste is

"De manier van werken is hier anders, maar er leidt meer dan één weg naar Rome", stelt Kielich nog. Na het klassieke voorjaar mag Kielich zich ook opmaken voor zijn derde opeenvolgende deelname aan de Giro.



Bij Visma-Lease a Bike zal hij vooral moeten helpen met het positioneren van kopman Jonas Vingegaard, die mikt op eindwinst in de Giro. Voor Kielich een nieuwe rol, maar als de Deen de Giro kan winnen wordt het wel een unieke ervaring voor Kielich.