Van der Poel stelt zich vragen bij jonge toppers: "Zie ik niet gebeuren"

Mathieu van der Poel lijkt klaar om opnieuw in elke klassieker mee te doen voor winst. Op zijn 31ste boekt hij nog altijd progressie en dat is volgens Van der Poel niet onlogisch.

Bij zijn debuut in de Omloop Nieuwsblad was Mathieu van der Poel meteen op de afspraak. Hij lijkt klaar te zijn voor duels tegen Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo (21 maart), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april). 

Heeft Van der Poel zijn beste jaren?

Van der Poel amuseert zich nog altijd in de koers en is er ook van overtuigd dat hij het plezier ook niet snel zal verliezen. Hij traint graag hard en houdt er ook nog altijd van om zich klaar te stomen voor koersen. 

"Qua ‘workload’ denk ik dat ik nu, met een steeds groter wordende ‘motor’, in mijn meest belastbare jaren ben aanbeland", zegt Van der Poel bij HLNDat heeft volgens Van der Poel te maken met een groeiproces dat hij doormaakte. 

Van der Poel stelt zich vragen bij jonge toppers 

Hij bouwde het aantal uren training stelselmatig op de voorbije jaren. Tegenwoordig trainen junioren ook al 30u per week en halen profs van 19 of 20 jaar al een bijzonder hoog niveau. Dat deed Van der Poel op die leeftijd nog niet. 

"Het verklaart wellicht waarom ik op dit punt van mijn carrière nog altijd een beetje marge voel. Om eerlijk te zijn: dat zie ik met de huidige generatie op 30 jaar niet gebeuren", besluit Van der Poel dan ook. 

