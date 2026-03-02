Twijfels over Kopecky na de Omloop? Beyen is klaar en duidelijk

Lotte Kopecky kon in de Omloop Nieuwsblad haar kansen niet ten volle verdedigen door materiaalpech. Ine Beyen heeft dan ook geen redenen om te twijfelen.

Net voor de Muur van Geraardsbergen ontsnapte Lotte Kopecky aan een zware valpartij, maar een andere renster viel wel tegen haar derailleur. Kopecky kon niet meer schakelen en moest zo lossen uit het peloton.

Kopecky kreeg nog de fiets van een ploeggenote, maar ze kon haar achterstand niet meer goedmaken. Uiteindelijk werd Kopecky pas 39ste op anderhalve minuut van winnares Demi Vollering.

Kopecky kon kansen niet verdedigen in Omloop

Ine Beyen twijfelt dan ook niet aan de vorm van Kopecky voor de rest van het voorjaar. "Kopecky heeft niet ontgoocheld, want ze heeft niet de kans gehad om de finale te rijden", zegt de ex-renster bij Sporza.

"Op het EK baanwielrennen was haar vorm zeer goed. Ze staat waar ze wil staan en waar ze moet staan. Ik heb er alle vertrouwen in." Zaterdag wacht met de Strade Bianche al de volgende afspraak.

Wat kan Kopecky in Strade Bianche?



Dan komen Longo Borghini, Le Court en Ferrand-Prévot er wel nog bij. En dat zal volgens Beyen dan ook alles veranderen. "Alles is te herdoen." Vooral met Ferrand-Prévot, die maar vier klassiekers rijdt, zal er rekening gehouden moeten worden.