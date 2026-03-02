Won Van der Poel te gemakkelijk de Omloop? Zonneveld is kritisch voor concurrentie

Won Van der Poel te gemakkelijk de Omloop? Zonneveld is kritisch voor concurrentie

Op de Molenberg ontsnapte Mathieu van der Poel in Omloop Nieuwsblad aan een valpartij. Thijs Zonneveld vraagt zich echter ook af of de concurrentie niet meer had kunnen doen om het de Nederlander moeilijk te maken.

Op 45 kilometer van de streep versnelde Florian Vermeersch op de Molenberg. Rick Pluimers (Tudor) ging in tweede positie tegen de grond, Mathieu van der Poel kon zijn landgenoot op spectaculaire wijze toch nog ontwijken. 

Zonneveld onder de indruk van Van der Poel

"Dat hij nog om Pluimers heen kan sturen op natte kasseien kan eigenlijk niet. Als je ziet hoe schuin zijn fiets daar stond, iedereen was daar gevallen", zegt Thijs Zonneveld in zijn podcast In De Waaier.

"En boven op de Molenberg zat hij al opnieuw in het wiel van Vermeersch. Ik zou er als concurrent een beetje moedeloos van worden." Maar hadden onder meer Vermeersch, die vol mee op kop reed, niet meer weerwerk kunnen bieden?

Deed concurrentie te weinig tegen Van der Poel?

Zonneveld is dan ook kritisch. "De wind stond soms niet gunstig, maar sommige ploegen mogen wel terugkijken naar hoe ze gekoerst hebben. Ze focusten alleen maar op de Molenberg", stelt de Nederlander. 

Lees ook... Van der Poel stelt zich vragen bij jonge toppers: "Zie ik niet gebeuren"
"Ze hebben het Van der Poel nu wel heel makkelijk gemaakt." Van der Poel reed wel pas op 15 kilometer van de streep weg, hij won solo voor Van Dijke en Wellens met een voorsprong van een twintigtal seconden. 

Mathieu Van Der Poel
Thijs Zonneveld

