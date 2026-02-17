Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils

Remco Evenepoel zal dit voorjaar niet kunnen rekenen op Maxim Van Gils, die een breuk in het bekken opliep bij een valpartij. Evenepoel haalde ook uit naar Jan Christen, die de val van Van Gils veroorzaakte.

Maxim Van Gils mag een kruis maken over zijn voorjaar na een val in de sprint van de Clasica Jaen om de tweede plaats. Van Gils zal maanden buiten strijd zijn, meldde zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe.

Evenepoel kritisch voor Christen

In die sprint week Christen van zijn lijn af en dreef hij Van Gils naar de hekken, tot er geen plaats meer was voor hem. De Zwitser van UAE Team Emirates-XRG werd ook gediskwalificeerd, maar Van Gils blijft wel achter met een zware blessure.

Ook Remco Evenepoel was kritisch en wees Christen met de vinger. "Het is jammer hoe het is gebeurd, met toch een smerige actie (van Christen, nvdr.)", zei Evenepoel bij VTM Nieuws.

Raakt Van Gils fit voor de Tour?

Evenepoel baalt vooral dat hij Van Gils zal missen in de Ardennen in april, waar ze samen een sterk duo zouden vormen. Van Gils zal nu wellicht moeten hopen dat hij op tijd hersteld zal zijn voor de Tour in juli.

"Een spoedig herstel, meer kan ik hem niet wensen. Hij moet zich zeker niet overhaasten, er is nog tijd tot de Tour", gaf Evenepoel zijn ploegmaat nog goede raad.



Lees ook... Jan Christen laat van zich horen na zware valpartij en bekkenbreuk van Maxim Van Gils ›