Wout van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan Ename Samyn Classic

Wout van Aert komt dinsdag aan de start van de Ename Samyn Classic. Dat heeft de organisatie van de Waalse koers zelf laten weten.

Afgelopen weekend moest Wout van Aert nog afhaken voor de Omloop Nieuwsblad door ziekte. Na een hoogtestage van drie weken in de Sierra Nevada een stevige domper voor Van Aert en Visma-Lease a Bike.

Van Aert start in Ename Samyn Classic

Matthew Brennan bezorgde de Nederlandse ploeg in Kuurne-Brussel-Kuurne wel een overwinning en nu is er nog meer goed nieuws. Wout van Aert is fit om dinsdag aan de start te staan in de Ename Samyn Classic.

Dat liet de organisatie van de Waalse openingsklassieker zelf weten op zijn sociale media. Er stonden namelijk vraagtekens achter de deelname van Van Aert, maar hij is dus klaar om zijn debuut te maken.

Programma Wout van Aert

Ook het verdere programma van Van Aert lijkt dus niet in het gedrang te komen. Na de Ename Samyn Classic trekt Van Aert richting Italië, waar hij zaterdag voor het eerst 2021 nog eens aan de start zal komen.

Daarna blijft Van Aert ook in Italië, waar hij volgende week Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart) zal rijden en na twee jaar afwezigheid ook Milaan-Sanremo (21 maart). De belangrijkste Vlaamse klassiekers volgen daarna.



