'Komt Merlier binnenkort in actie? Soudal Quick-Step mikt op Belgische rentree'

Tim Merlier kon dit seizoen nog niet koersen door knieproblemen. De start van zijn seizoen komt wel dichterbij, al zal Parijs-Nice wel te vroeg komen.

Eind november won Tim Merlier nog Boonen & Friends, maar niet veel later staken er knieproblemen de kop op. De voormalige Europese kampioen had eerst last van irritatie aan de linkerknie, daarna speelde zijn rechterknie op.

Maakt Merlier rentree in Nokere Koerse?

In december en januari heeft Merlier niet veel kunnen trainen, maar intussen lukt dat wel opnieuw. Volgens HLN heeft Merlier zondag een training van zo'n 127 kilometer kunnen afwerken, ook in de dagen daarvoor kon hij zo'n twee tot drie uur trainen.

Parijs-Nice, de Franse rittenkoers die zondag van start gaat en duurt tot 15 maart, komt wel te vroeg voor Merlier. Nokere Koerse op 18 maart zou wel een optie zijn voor Soudal Quick-Step en Merlier.

Kan Stuyven wel deelnemen aan Parijs-Nice?

Ook de deelname van Jasper Stuyven aan Parijs-Nice is onzeker. De nieuwkomer bij Soudal Quick-Step moest ziek opgeven in de Ronde van de Algarve en het openingsweekend aan zich voorbij laten gaan.



Stuyven heeft maandag ook een training kunnen afwerken, maar het is nog afwachten hoe hij daarop zal reageren. Als Stuyven niet helemaal uitgerust is, dan lijkt zijn deelname aan Parijs-Nice ook in gevaar te komen.