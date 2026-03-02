Afscheid na negen jaar: broers Roodhooft zien crosser vertrekken

Annemarie Worst (30) gaat een nieuwe sportieve uitdaging aan. De Nederlandse veldrijdster reed bijna een decennium voor de broers Roodhooft.

"Negen jaar. Wat een hoofdstuk, een groot deel van mijn leven", schrijft Worst op haar sociale media. "Van iemand die eigenlijk geen crosser was tot de atleet die ik nu ben. Dit team heeft een grote rol gespeeld in deze reis."

In het veld reed Worst de voorbije seizoenen voor Seven Racing, op de weg was ze actief bij Fenix-Deceuninck. Op 28 februari liep haar contract af en dat werd dus niet meer verlengd, de wegen met de broers Roodhooft zijn gescheiden.

Worst vertrekt bij de broers Roodhooft

"We hebben grenzen verlegd, zware wedstrijden gereden en seizoen na seizoen vooruitgang geboekt. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt. En ik ben dankbaar voor het vertrouwen en de kansen die ik door de jaren heen heb gekregen."

"Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe omgeving. Nieuwe doelen om na te streven. Bedankt voor alles en bedankt dat jullie al die jaren in me hebben geloofd. Ik kijk uit naar wat de toekomst brengt."

Voor Worst was het afgelopen seizoen moeilijk, door een blessure kon ze pas midden november haar eerste cross rijden. Ze reed twintig crossen, zeven keer haalde ze de top tien. Een zesde plaats op het NK en in Loenhout waren haar beste resultaten.



