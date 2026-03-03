📷 Pogacar krijgt topteam in Strade Bianche, maar zal hij ook de enige kopman zijn?

Tadej Pogacar is klaar voor zijn eerste koers van het jaar. De wereldkampioen start als topfavoriet in de Strade Bianche, al lijkt ook Isaac del Toro kansen te krijgen.

Op 11 oktober reed Tadej Pogacar zijn laatste koers van 2025, net geen vijf maanden later komt hij zaterdag in de Strade Bianche voor het eerst in 2026 in actie. De wereldkampioen kan met een vierde zege alleen recordhouder worden.

Pogacar klaar voor eerste koers van het seizoen

"De Strade is een koers waar ik onvergetelijke herinneringen aan heb overgehouden", zegt Pogacar in de vooruitblik van UAE Team Emirates-XRG. "We verwachten sterke rivalen, de startlijst is altijd van een hoog niveau, waardoor het spannend kan worden."

"Het is mijn eerste koers van het seizoen, en ik hoop op een goede start. De ploeg doet het goed op dit moment, met heel wat zeges. We hopen die lijn te kunnen doortrekken in de komende wedstrijden."

Krijgt Del Toro kansen in Strade Bianche?

Pogacar krijgt Isaac del Toro, Jan Christen, Felix Großschartner, Domen Novak, Florian Vermeersch en Kevin Vermaerke als ploegmaats. Tim Wellens is er door zijn sleutelbeenbreuk in K-B-K niet bij in de Strade Bianche.



Op de selectiefoto die UAE publiceerde, is het hoofd van Pogacar net iets groter dan dat van Del Toro. De Mexicaan lijkt dus ook kansen te krijgen, vorig jaar werd hij in de gravelrit in de Giro tweede na Wout van Aert.