Beter dan Cancellara en Boonen? Bakelants helder over Van der Poel

Mathieu van der Poel heeft in de Omloop Nieuwsblad getoond dat hij klaar is voor het voorjaar. Jan Bakelants ziet de Nederlander misschien wel Tom Boonen of Fabian Cancellara voorbijsteken.

Met de Omloop Nieuwsblad heeft Mathieu van der Poel een gaatje opgevuld in zijn palmares, in het voorjaar ontbreekt enkel nog In Flanders Fields (Gent-Wevelgem). Al zal hij ook mikken op andere topkoersen.

Milaan-Sanremo (21 maart), de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april) zullen opnieuw hoofddoelen zijn van Van der Poel dit voorjaar. Koersen die hij al meerdere malen kon winnen.

In de Ronde van Vlaanderen kan Van der Poel met een vierde zege alleen recordhouder worden, in Parijs-Roubaix kan de Nederlander naast Roger De Vlaeminck en Tom Boonen komen met een vierde zege.

Van der Poel beter dan Cancellara en Boonen?

Jan Bakelants zou het cool vinden dat Van der Poel recordhouder zou worden in de Ronde. Daarmee zou Van der Poel voor Bakelants ook algemeen beter doen dan Boonen en Cancellara als klassieke renner.

"Ik wil Boonen en Cancellara niet voor het hoofd stoten, maar als Van der Poel dit jaar nog eens Vlaanderen, Roubaix of Sanremo wint, moeten we durven stellen dat hij die mannen voorbij is", zegt hij bij HLN.