Pidcock zakte door het ijs in de Omloop: ploegmaat gaat oorzaak heel ver zoeken

Tom Pidock werd pas 48ste in de Omloop, Brent Van Moer moest afgelopen weekend tevreden zijn met een 120ste en 133ste plaats. Ploegmaat Fred Wright zoekt de oorzaak in Chili.

In de Omloop Nieuwsblad zorgde Aimé De Gendt met een vijfde plaats voor een mooie uitslag voor Pinarello-Q36.5, maar kopman Tom Pidcock werd 48ste op meer dan twee minuten van Mathieu van der Poel.

Volgens de Brit maakte hij een beginnersfout door zijn regenjas niet aan te trekken en had hij het moeilijk om warm te blijven in de finale. Al zoekt Fred Wright, die 80ste werd in de Omloop en opgaf in Kuurne, ook een andere verklaring.

Pidcock en co nog niet aangepast na hoogtestage in Chili?

"Wij hebben in Chili lachend gekeken naar de sneeuw en de regen in Europa, maar die mannen lachten zaterdag om ons", zegt hij bij In de Leiderstrui. Pidcock trok, onder meer met Wright en Van Moer, in januari naar Chili voor een hoogtestage.

Toch is die stage in Chili niet voor niets geweest volgens Wright. Hij voelt zich op training bijzonder goed en het effect van de hoogtestage zal wellicht ook maar te merken zijn in de klassiekers die nog komen.



"Ik denk dat het puur qua hoogtestage niet heel anders was, vooral mentaal was het verfrissend om iets compleet nieuws te doen", besloot de Brit nog. Afwachten of Pidcock zaterdag in de Strade Bianche wel kan schitteren.