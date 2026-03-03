Wellens laat van zich horen na sleutelbeenbreuk en heeft nieuws over zijn voorjaar

Tim Wellens heeft voor het eerst van zich laten horen na zijn sleutelbeenbreuk. Volgens de Belgische kampioen is zijn klassieke voorjaar al voorbij.

De (Vlaamse) klassiekers rijden in zijn Belgische driekleur, het was iets waar Tim Wellens hard naar uitkeek. Maar de Belgische kampioen zal enkel de Omloop Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne in zijn tricolore hebben gereden.

Wellens zal klassieke voorjaar missen

De rest van het voorjaar moet Wellens aan zich voorbij laten gaan, dat heeft hij zelf laten weten op zijn sociale media. "Mijn klassieke voorjaar zit er al op, nog voor het goed en wel begon", schrijft Wellens.

"De operatie is met succes verlopen, dankzij het geweldige medische team in het ziekenhuis. Het is enorm teleurstellend dat ik de komende koersen zal missen, maar ik ga van thuis supporteren voor mijn ploeggenoten."

De teleurstelling lijkt al verteerd te zijn bij Wellens, want hij sluit zijn bericht af met een grapje. "Bedankt aan iedereen voor de berichtjes. Het kan zijn dat ik iets trager antwoord, nu ik maar één arm kan gebruiken."

Domper voor Pogacar

Voor Tadej Pogacar is het uitvallen van Wellens wel een grote aderlating, onder meer voor Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Vooral omdat ook Narvaez al uitviel met een wervelbreuk.



