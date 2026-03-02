Ook internationaal doet Van der Poel monden van ex-renners openvallen: "De ultieme wielrenner"

Het is ook internationaal opgevallen hoe weinig moeite het Mathieu van der Poel schijnbaar kostte om de Omloop te winnen. Enkele analisten waren er ondersteboven van.

Bij het Britse TNT gingen twee ex-renners erover door. "We krijgen veel magie te zien", stelt Adam Blythe. "Het mooie aan Van der Poel vind ik wanneer we zien dat hij menselijk is. Wanneer hij zo dominant is maar toch ook kleine foutjes maakt. Hij ging zo snel op de natte kasseien op de Muur van Geraardsbergen dat hij na de top in de remmen moest."

De ex-Lotto-renner vindt Van der Poel heel erg compleet. "Het is moeilijk om iets te vinden waarvan je zegt: hier is hij echt heel slecht in. Hij is nergens slecht in. Hij is de ultieme wielrenner." Kan VDP dan alles? "Neen, want we hebben ontdekt dat hij niet zo goed is in lange beklimmingen. Ja, hij is absoluut nutteloos", grapt Blythe.

Van der Poel is erger gewoon in de cross

Matt Stephens stelde vast hoe het amper ter discussie stond dat Van der Poel zou winnen. "We zagen hem nooit onder druk." Er was wel veel te doen over dat manoeuvre op de Molenberg. Stephens ziet hoe Van der Poel haast altijd koelbloedig blijft. "Week in, week uit, zijn er veel ergere situaties in het veldrijden. Hij voelt de druk gewoon niet."

Marc Sergeant benadrukte al hoe straf het is dat Van der Poel op zo'n steile helling meteen weer in het klikpedaal raakte. Daar was ook Adam Blythe stevig van onder de indruk. "Probeer maar eens terug in het klikpedaal te geraken op een stuk met een stijgingspercentage van 15% of 16%. Het gaat zo natuurlijk voor hem."

Van der Poel gewonnen zonder grote aanval

Stephens vindt de zege van Van der Poel in de Omloop toch heel apart. "Ik weet niet of ik hem ooit een wielerwedstrijd heb zien winnen op deze manier", doelt hij erop dat er eigenlijk geen grandioze aanval nodig was. "Hij leek niet te veel te moeten doen. Hij moest op de Muur niet eens rond zich heen kijken."