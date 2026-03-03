Wanneer stopt hij met koersen? Van der Poel zegt wat de doorslag zal geven

Mathieu van der Poel (31) is goed aan zijn seizoen begonnen met een zege in de Omloop Nieuwsblad. De Nederlander is nog niet van plan om snel te stoppen met koersen.

Begin januari vierde Mathieu van der Poel zijn 31ste verjaardag, maar er lijkt nog geen sleet te zitten op de Nederlander. Begin februari pakte hij zijn achtste wereldtitel veldrijden, zo'n vier weken later won hij de Omloop Nieuwsblad.

Van der Poel lijkt klaar om dit voorjaar opnieuw de strijd aan te gaan met wereldkampioen Pogacar en een gooi te doen naar de overwinning in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van der Poel wil stoppen op een hoogtepunt

Op zijn 31ste denkt Van der Poel ook nog niet aan stoppen. "Ik wil nog zo lang mogelijk op dit niveau kunnen meedoen. Maar ik wil op een hoogtepunt stoppen, niet twee of drie jaar doorrijden omdat het financieel beter is", zegt hij bij Rouleur.

"Het belangrijkste is dat ik zolang ik prof ben, ik blijf genieten van de sport. Ik probeer meer te genieten van overwinningen dan dat ik eerst deed, want het kan altijd de laatste zijn." En dat begint Van der Poel steeds meer te beseffen.

"Ik ben op een leeftijd gekomen waar ik zomaar kan stoppen met winnen, want dat gaat ooit gebeuren", zegt hij nog. Van der Poel heeft nog een contract tot eind 2028 bij Alpecin-Premier Tech, hij zal dan net geen 34 jaar zijn.