'Nieuwe Van Aert' laat van zich horen over de vergelijking: "Carrière zoals hij"

Na het afgelopen weekend zal de vergelijking met Wout van Aert alleen nog maar groter worden. Matthew Brennan wordt zowat beschouwd als 'de nieuwe Van Aert'.

Laat die nieuwe Van Aert nu toch wel bij Visma-Lease a Bike rijden, zeker. Brennan maakte het ploegwerk prima af in Kuurne-Brussel-Kuurne en betrok iedereen in de hulde tijdens zijn flashinterview. Na afloop stond hij de verzamelde pers ook te woord in een persconferentie en ging het onder meer ook over die vergelijkingen met Van Aert.

Brennan wordt onder andere door WielerFlits geciteerd. "Ja, het is erg leuk om vergeleken te worden met een man als hij", zegt de 20-jarige Brit over de vergelijkingen met Van Aert. "Hij is super succesvol en heeft een prachtige carrière. Als mijn carrière een vergelijkbare richting op zou gaan als die van Wout, dan zou ik supergelukkig zijn."

Van Aert een graag geziene persoonlijkheid

Brennan droomt al luidop om op termijn de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix te winnen. Dat zijn de twee koersen waar het ook voor Van Aert elk jaar om draait. Van Aert won die wedstrijden nog niet, maar scoort bij zijn ploeg punten met zijn persoonlijkheid. "“Hij is echt heel behulpzaam, een erg aardige kerel", verzekert Brennan.

Het contact met Van Aert verloopt toch anders dan de youngster had gedacht. "Wanneer je bij het team komt, heb je een bepaald beeld in je hoofd van een superster. Door sociale media heb je een bepaald verwachtingspatroon van iemand naar wie je opkijkt, maar als je hem dan in het echt ontmoet, is hij gewoon een volkomen normale, nuchtere gast."

Sterke tandem voor Visma-Lease a Bike

Brennan vindt dit een hele mooie eigenschap. Hij waardeert het enorm dat Van Aert het niet te min vindt om hem te helpen. Met deze tandem hoopt Visma-Lease a Bike zowel in het heden als in de toekomst te kunnen scoren.