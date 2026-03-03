Het houdt niet op: stevige tegenslag voor Van Aert en co voor de start van Le Samyn

Nog maar eens een tegenslag voor Visma-Lease a Bike. De Nederlandse ploeg ziet topfavoriet Christophe Laporte net voor de start van de Ename Samyn Classic afhaken.

Met een vierde plaats in de Omloop Nieuwsblad en een uitstekende lead-out voor Matthew Brennan in Kuurne-Brussel-Kuurne was Christophe Laporte misschien wel de grote topfavoriet voor zege in de Ename Samyn Classic.

Laporte haakt ziek af

Winnen zal de Fransman zeker niet doen, want hij komt zelfs niet aan de start. "Helaas zal Christophe niet aan de start verschijnen van Le Samyn. Hij voelt zich niet helemaal fit", laat Visma-Lease a Bike weten.

Een vervanger wordt er niet meer opgeroepen, waardoor Visma-Lease a Bike met zes renners zal starten. Voor de Nederlandse ploeg is het zo nog maar eens een tegenslag en komt er meer druk te liggen op Van Aert.

Van Aert uitgesproken kopman bij Visma-Lease a Bike

Zelf is Van Aert nog maar net hersteld van ziekte, hij moest daardoor de Omloop Nieuwsblad missen. Het is maar de vraag of hij al zal kunnen meespelen voor de zege in de Ename Samyn Classic.

Van Aert zal wel met voorsprong de oudste zijn bij Visma-Lease a Bike in Le Samyn. Van Kerckhove (19) en Taillieu (20) rijden nog voor de opleidingsploeg, Mattio (21), Hagenes (22), en Van Belle (24) zijn ook een pak jonger dan Van Aert.



Lees ook... Wout van Aert onthult hoe erg zijn ziekte was en of hij al volledig genezen is›