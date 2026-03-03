Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond

Florian Vermeersch kreeg na de Omloop Nieuwsblad kritiek omdat hij had meegereden met Mathieu van der Poel. En dat is onterecht volgens Oliver Naesen.

Op de Molenberg trok Florian Vermeersch door, enkel Mathieu van der Poel en Tim van Dijke konden nog komen aansluiten. Zij reden naar een vroege vlucht, op de Muur van Geraardsbergen reed Van der Poel iedereen uit het wiel.

Had Vermeersch minder moet meerijden met Van der Poel?

Van Dijke knapte tussen de Molenberg en de Muur niet veel werk op, terwijl Vermeersch wel stevige kopbeurten deed. Hij kreeg daar achteraf ook kritiek voor, omdat hij wat te naïef reed en zo tevreden moest zijn met plaats drie.

Oliver Naesen begreep die kritiek op Vermeersch niet, vooral omdat hij nog derde werd in de Omloop. "Florian is een fantastische renner, maar gaat geen tien klassiekers winnen", zegt Naesen bij HLN Wielerpodcast.

Naesen is het niet eens met kritiek op Vermeersch

"Als je je dan na een podiumplek moet verontschuldigen omdat je met de god van het wielrennen mee hebt gereden... Dat slaat nergens op!", stelt Naesen. Hij vindt dat Vermeersch trots moet zijn op de manier waarop hij heeft gereden.

Ook het podium halen in klassiekers zoals de Omloop Nieuwsblad is voor veel renners al een droom. Zelf stond Naesen al op het podium van Gent-Wevelgem, de E3 Saxo Classic en Milaan-Sanremo.