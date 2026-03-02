Opgave in K-B-K: Lotto-Intermarché kent reden van offday De Lie

Foto: © photonews

Het werd een openingsweekend om snel te vergeten voor Arnaud De Lie. In Kuurne-Brussel-Kuurne moest hij lossen uit het peloton en gaf hij op.

Op Le Bourliquet had Arnaud De Lie aan zijn ploegmaats nog opgedragen om het tempo te verhogen en zat hij mee vooraan, enkele kilometers later op de Mont Saint-Laurent hing De Lie al achteraan het peloton en moest hij afhaken. 

Opgave De Lie in Kuurne-Brussel-Kuurne

De Lie haalde de streep niet, een dag eerder in de Omloop Nieuwsblad was hij ook pas 62ste geworden. Al had hij daar wel pech, door een valpartij naast hem brak zijn wiel en was het einde verhaal voor De Lie. 

Vorig jaar schitterde De Lie ook al niet in het openingsweekend, maar van paniek is bij Lotto-Intermarché op dit moment echter nog geen sprake. Performance manager Aike Visbeek zag vooral een strijdlustige De Lie. 

"Hij is diep gegaan in de Omloop, best mogelijk dat hij daar een terugslag van kreeg", zocht Visbeek naar een oorzaak voor de mindere dag van De Lie in Kuurne bij Het Nieuwsblad. De Lie ontbreekt nog koershardheid volgens Visbeek. 

Programma Arnaud De Lie


Die moet De Lie volgende week krijgen in Tirreno-Adriatico, Visbeek verwacht dat De Lie daardoor stappen zal zetten. En dat zal hij nodig hebben om te schitteren in Denain, In Flanders Fields, Dwars door Vlaanderen, de Ronde en Roubaix.

Arnaud De Lie

