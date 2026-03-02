Stevige domper voor Jarno Widar en Lotto-Intermarché na goede start van het seizoen

Stevige domper voor Jarno Widar en Lotto-Intermarché na goede start van het seizoen
Foto: © photonews

Jarno Widar zal deze week niet in actie komen. Het toptalent van Lotto-Intermarché werd afgelopen weekend in Frankrijk ziek en is niet voldoende hersteld.

Afgelopen weekend kwam Jarno Widar in actie in de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drôme Classic. Maar in de Faun-Ardèche Classic bereikte Widar zaterdag de finish en zondag kwam hij niet aan de start in de Faun Drôme Classic.

Widar geeft forfait voor Strade Bianche

Deze week zou Lotto-Intermarché de jonge Jarno Widar woensdag uitspelen in de Trofeo Laigueglia en zaterdag in de Strade Bianche. Maar Lotto-Intermarché heeft op zijn sociale media laten weten dat Widar deze week niet in actie zal komen. 

"Jarno Widar is ziek geworden tijdens het weekend in Frankrijk. Hij zal daarom niet deelnemen aan de Trofeo Laigueglia en Strade Bianche. Dat is nodig om hem volledig te laten herstellen", klinkt het bij Lotto-Intermarché. 

Goede start van het seizoen van Widar 

Widar had van de Strade Bianche een van zijn doelen gemaakt van het voorjaar. De GP Indurain (4 april), waar Thibau Nys zijn eerste koers van het seizoen rijdt, is voorlopig de eerstvolgende koers voor Widar. 

In zijn eerste koersen van het jaar liet Widar zich al enkele keren zien. In de Figueira Champions Classic werd hij vierde, in de slotrit van de Ronde van de Algarve werd hij zevende op de aankomst bergop op de Malhão. 

