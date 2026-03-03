Wordt Brennan een bedreiging voor Van Aert? Analist ziet voor- en nadelen

Terwijl Wout van Aert moest afzeggen voor Omloop Nieuwsblad, won zijn ploegmaat Matthew Brennan Kuurne-Brussel-Kuurne. Is de jonge Brit een bedreiging voor Van Aert in het voorjaar?

Vorig jaar verbaasde Matthew Brennan al met twaalf overwinningen in zijn eerste jaar bij de profs. Die lijn trekt de 20-jarige Brit gewoon door, want hij won al een rit in de Tour Down Under en nu dus ook K-B-K.

Is Brennan een zegen of een vloek voor Van Aert? Volgens Benji Naesen zijn er voor- en nadelen, want Brennan zorgt er onder meer voor dat hij druk wegneemt bij Van Aert, want de ploeg wil klassiekers winnen.

"Van Aert verdient veel, dan moét je voor resultaten zorgen. Is het niet voor zichzelf, dan is het wel door een ploegmaat aan de zege te helpen. Overwinningen van Brennan zijn dus een goede zaak voor Van Aert", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Moet Van Aert zich opofferen voor Brennan?

Bij een aanval kan Van Aert ook de kaart van Brennan trekken om zich wat afzijdig te houden. Maar er zullen ook situaties komen waarin Van Aert zijn eigen kansen zal moeten opofferen voor die van Brennan.

Lees ook... Wout van Aert onthult hoe erg zijn ziekte was en of hij al volledig genezen is›

"Stel dat Milaan-Sanremo dit jaar een gesloten koers wordt: dan heeft Brennan een grotere kans om te winnen dan Van Aert." Ook in In Flanders Fields zal eerder de kaart van Brennan getrokken worden dan die van Van Aert in een sprint.