Nog niet helemaal fit? Van Aert wilde om twee redenen toch starten in Le Samyn

Wout van Aert maakt met enkele dagen vertraging dan toch zijn seizoensdebuut. Om twee redenen wilde hij toch aan de start komen in Le Samyn.

Geen Omloop Nieuwsblad, maar wel de Ename Samyn Classic. Wout van Aert moest door ziekte zijn eerste koers van het seizoen met enkele dagen uitstellen, maar wilde toch absoluut aan de start komen in Le Samyn.

Wedstrijdkilometers voor Strade Bianche

En dat slechts enkele dagen voor de Strade Bianche, waar hij voor het eerst sinds 2021 aan de start komt. Al is die Italiaanse koers ook een van de twee redenen waarom Van Aert toch wilde starten in Le Samyn.

Zo kan hij toch nog zo'n 200 kilometer in competitie afwerken, wat hem ook zal helpen in een zware wedstrijd zoals de Strade Bianche. Voor Van Aert wordt het zijn eerste deelname aan de Strade op het zwaardere parcours.

Laatste test voor Parijs-Roubaix

Volgens Het Nieuwsblad wilde Van Aert echter ook aan de start komen in Le Samyn met het oog op Parijs-Roubaix op 12 april. Want het is een van de weinige koersen in het voorjaar met vlakke kasseistroken.

Lees ook... Wout van Aert onthult hoe erg zijn ziekte was en of hij al volledig genezen is›

Voor Van Aert kan het een laatste test zijn om het materiaal nog eens te testen en wat te spelen met de bandendruk. Of Van Aert ook kan meedoen voor winst, zal afhangen van zijn vorm na zijn ziekte.