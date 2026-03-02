Vermeersch krijgt toch de wind van voren uit Nederland over Van der Poel

Florian Vermeersch moest in de Omloop Nieuwsblad tevreden zijn met de derde plaats. Heeft hij het wel goed aangepakt in de strijd tegen Mathieu van der Poel?

Vorig jaar werd Florian Vermeersch al vijfde in Parijs-Roubaix, dit jaar bevestigde hij meteen in de Omloop Nieuwsblad met een derde plaats. Op de Molenberg maakte Vermeersch het verschil, Van der Poel en Van Dijke sloten aan.

Ze reden naar een vlucht, maar op de Muur van Geraardsbergen liet Mathieu van der Poel iedereen achter en reed hij bij zijn debuut in de Omloop naar de zege. In zijn eerste koers van het seizoen was het zo meteen prijs.

Reed Vermeersch te veel mee met Van der Poel?

Vermeersch reed onderweg wel voluit mee met Van der Poel. "Ik snap hem ergens ook wel, want als ze worden teruggepakt dan zou hij geen derde zijn geworden", zegt Laurens ten Dam bij Live Slow Ride Fast.

Achteraf stelde Vermeersch dat hij geloofde dat hij Van der Poel ooit kan kloppen. "Je gaat hem niet verslaan door zo hard mee op kop te rijden, het is wel Mathieu van der Poel", is Ten Dam toch kritisch.

"Ik snap dat mensen het mooi vinden dat hij wil meerijden en kijken wie dan de sterkste is, maar zo werkt wielrennen niet. Soms moet je eerst iemands anders bord leegeten, vooral in het huidige wielrennen."