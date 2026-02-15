Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft

Gianni Vermeersch is een van de vele renners die in het tussenseizoen de ploeg van de broers Roodhooft verliet. Hij heeft alleen maar lof voor zijn voormalige werkgevers.

Veel vertrekkers bij Alpecin-Premier Tech

Na meer dan acht jaar bij de broers Roodhooft besloot Gianni Vermeersch om op zijn 33ste nog een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Hij is niet de enige die de ploeg van Mathieu van der Poel verliet.

Ook Quinten Hermans en Xandro Meurisse (Pinarello-Q36.5), Robbe Ghys (Decathlon-CMA CGM), Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step) en Timo Kielich (Visma-Lease a Bike) zochten andere oorden op.

Vermeersch lovend over broers Roodhooft

Een leegloop, maar Vermeersch ziet dat eerder als een compliment voor het werk van de broers Roodhooft. "Zij mogen positief naar hun transfers kijken, want het is succes van hun verhaal", zegt Vermeersch bij In de Leiderstrui.

Als er zo veel renners worden weggehaald, betekent dat volgens Vermeersch dat ze veel goed doen. De broers Roodhooft gunden Vermeersch ook zijn transfer en reageerden dan ook positief.

"Na al die jaren was het een speciaal afscheid, want die ploeg voelde als familie. Dat contact met renners en staf zal zeker ook niet verwateren. Ik heb ontzettend veel aan Christoph en Philip Roodhooft te danken."