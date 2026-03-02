De Gendt ziet Wellens heel snel weer koersen en onthult oorzaak van valpartij

Tim Wellens brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in Kuurne-Brussel-Kuurne. Thomas De Gendt was veiligheidsadviseur tijdens die koers en denkt de oorzaak te weten van de val van Wellens.

Belgisch kampioen Tim Wellens was met een zege in de Clasica Jaen goed aan het seizoen begonnen, maar in Kuurne-Brussel-Kuurne liep het mis. Wellens kwam ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Oorzaak van valpartij Tim Wellens

De Belgische kampioen ging zondagavond nog onder het mes, maar zal toch een deel van het voorjaar moeten missen. Thomas De Gendt was aanwezig in de koers en denkt te weten waarom Wellens ten val kwam.

"Het was een raar punt in koers, want het begon een beetje te druppelen. Waarschijnlijk heeft hij niet geanticipeerd op een natte baan en hij had ook net gewisseld van fiets. Te harde banden wellicht, en dan kun je dat voorhebben", zegt hij bij Café Koers.

De Gendt ziet Wellens snel weer koersen

Wellens kroop zelf nog uit de gracht en liep ook nog even rond, waardoor er hoop was dat de schade zou meevallen. Dat was niet het geval, want Wellens liep dus een breuk op. Al betekent dat volgens De Gendt niet het einde van zijn voorjaar.



"Als ze opereren en er een plaatje tegenaan zetten, kun je zo op de rollen rijden. Dan kun je over twee weken terug koersen." Zijn Milaan-Sanremo (21 maart) of de Ronde van Vlaanderen (5 april) dan toch nog haalbaar voor Wellens?