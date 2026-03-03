Topper in wording: Bruyneel ziet nieuwe ster voor de klassiekers opstaan

Matthew Brennan (20) knalde naar de overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne. Johan Bruyneel is onder de indruk en verwacht veel van de jonge Brit in de toekomst.

In de Omloop Nieuwsblad kwam Matthew Brennan nog zwaar ten val, maar een dag later stond hij wel aan de start in Kuurne-Brussel-Kuurne. De jonge Brit maakte het werk van zijn ploeg Visma-Lease a Bike indrukwekkend af.

Bruyneel onder de indruk van Brennan

"Ze waren overal aanwezig", zegt Johan Bruyneel bij THEMOVE over Visma-Lease a Bike. "De ploeg zette alles op Brennan en hij was indrukwekkend. Vooral omdat hij een dag eerder stevig was gevallen."

"Voor hem is dit weer een nieuwe stap richting in het worden van een ster. Vorig jaar won hij al veel koersen (twaalf overwinningen, nvdr.), maar Kuurne-Brussel-Kuurne is echt wel een grote koers", stelde Bruyneel.

Mooie toekomst voor Brennan

Door de afwezigheid van Van Aert moest Brennan het kopmanschap dragen, maar dat deed hij perfect volgens Bruyneel. Hij ziet dan ook een mooie toekomst voor het Britse toptalent van Visma-Lease a Bike.



"Hij kan de E3 Saxo Classic winnen, hij kan Gent-Wevelgem winnen. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn andere koek, maar je moet hem niet in de vlucht laten gaan", stelt Bruyneel nog.