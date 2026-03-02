Slechts 18de in K-B-K: Roodhooft is niet mals voor Jasper Philipsen

Alpecin-Premier Tech moest in Kuurne-Brussel-Kuurne tevreden zijn met een 18de plaats van Jasper Philipsen. Christoph Roodhooft begreep niet goed wat er allemaal gebeurde.

In de Omloop Nieuwsblad liep alles perfect voor Alpecin-Premier Tech, maar in Kuurne-Brussel-Kuurne ging er veel mis. Jasper Philipsen werd in de sprint slechts 18de, het beste was er af om nog voor de zege te kunnen sprinten.

Philipsen te voortvarend in K-B-K

Groves moest meegaan met ontsnappingen, maar was niet goed genoeg. Philipsen voerde zelf de forcing op de beklimmingen, maar was te voortvarend. Ploegleider Christoph Roodhooft was dan ook kritisch.

"Dit was gewoon een slechte dag. We waren te enthousiast in het midden van de wedstrijd en dan zijn we van het ene scenario in het andere gesukkeld", was Roodhooft duidelijk bij Het Nieuwsblad.

In de finale had Philipsen ook nog pech, waardoor hij eerst de fiets van Planckaert moest aannemen en dan nog eens wisselde om op zijn eigen fiets te kunnen sprinten. Zo was hij niet meer fris in de finale.

Van der Poel redt openingsweekend Alpecin-Premier Tech

Lees ook... Hij heeft basis gelegd voor zege Van der Poel: 'unsung hero' Alpecin-Premier Tech nu toch in de schijnwerpers›

Toch won Alpecin-Premier Tech een van de twee koersen van het openingsweekend, waardoor de balans wel positief is. "Zondag kon heel wat beter, maar ik denk dat we al bij al wel mogen spreken over een geslaagd openingsweekend", stelde Roodhooft nog.