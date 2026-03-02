De Cauwer trekt conclusies over Van der Poel en is het totaal oneens met kritiek op uitdager

De Cauwer trekt conclusies over Van der Poel en is het totaal oneens met kritiek op uitdager
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zelfs een laattijdige beslissing over zijn deelname staat een zege van Mathieu van der Poel niet in de weg. José De Cauwer analyseert wat dit betekent voor de rest van het seizoen.

Dat doet De Cauwer in Sportweekend. Van der Poel besliste vijf dagen voor de Omloop om deel te nemen en won ook: het ziet er allemaal zo makkelijk uit. "Het zal niet zo simpel blijven. Dit was ook al niet simpel. De manier waarop was sterk. Hij rijdt weg op de Muur van Geraardsbergen zonder dat hij het eigenlijk wist. Tenminste, zo zag het eruit."

De Cauwer zag naast Van der Poel nog een indrukwekkende hoofdrolspeler. "Een hele goeie Vermeersch, die goed meegedraaid heeft: dat was heel mooi. De meesten zouden zeggen: zoek het uit. Toch meerijden met Van der Poel: geweldig." De Cauwer heeft er dus juist van genoten dat Vermeersch met open vizier de strijd is aangegaan.

Vermeersch kreeg ook kritiek voor offensieve koerswijze

Bij andere mediums kreeg Vermeersch juist kritiek voor die aanpak. Er werd gesuggereerd dat Vermeersch de benen stil had moeten houden en Wellens kon laten terugkeren. Het is maar de vraag of dit hun ploeg een beter resultaat had opgeleverd. Er was nog altijd de factor Van der Poel en UAE had dan een podiumplaats geriskeerd.

Het wedstrijdbeeld uit de finale van de Omloop heeft aangegeven dat Van der Poel uit dit deelnemersveld veruit de beste is. "Uiteraard moeten er nog een pak goeie renners bijkomen en is nog niet iedereen in vorm", nuanceert De Cauwer. Tegelijkertijd ziet hij ook een reden waarom dit zo indrukwekkend was. "Het was ook zijn eerste koers."

Binnenkort Van der Poel vs Pogacar

Lees ook... Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"
Dat zijn allemaal factoren om in het achterhoofd te houden. Het is nu al uitkijken naar duels tussen Van der Poel en Pogacar. "Er zit elders nog altijd eentje die de Strade gaat rijden: Tadej Pogacar. Het zou wel mooi zijn moesten er nog een paar bijkomen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jose De Cauwer
Mathieu Van Der Poel
Florian Vermeersch

Meer nieuws

'Nieuwe Van Aert' laat van zich horen over de vergelijking: "Carrière zoals hij"

'Nieuwe Van Aert' laat van zich horen over de vergelijking: "Carrière zoals hij"

15:00
Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"

Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"

09:00
Kritische Sergeant is scherp voor zwaar gevallen renner en prijst fenomenaal Van der Poel-moment

Kritische Sergeant is scherp voor zwaar gevallen renner en prijst fenomenaal Van der Poel-moment

12:00
Ook internationaal doet Van der Poel monden van ex-renners openvallen: "De ultieme wielrenner"

Ook internationaal doet Van der Poel monden van ex-renners openvallen: "De ultieme wielrenner"

13:00
José De Cauwer zit met een hele grote vraag over Wout van Aert

José De Cauwer zit met een hele grote vraag over Wout van Aert

10:00
Hij heeft basis gelegd voor zege Van der Poel: 'unsung hero' Alpecin-Premier Tech nu toch in de schijnwerpers

Hij heeft basis gelegd voor zege Van der Poel: 'unsung hero' Alpecin-Premier Tech nu toch in de schijnwerpers

11:00
Wout van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan Ename Samyn Classic

Wout van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan Ename Samyn Classic

13:15
Stevige domper voor Jarno Widar en Lotto-Intermarché na goede start van het seizoen

Stevige domper voor Jarno Widar en Lotto-Intermarché na goede start van het seizoen

12:30
Christoph Roodhooft vol lof voor schitterende prestatie en de klasse van Van der Poel

Christoph Roodhooft vol lof voor schitterende prestatie en de klasse van Van der Poel

07:30
De Cauwer slaat alarm en heeft grote zorgen: "Behalve Van der Poel had iedereen al gekoerst"

De Cauwer slaat alarm en heeft grote zorgen: "Behalve Van der Poel had iedereen al gekoerst"

20:30
Van der Poel maakt na kus met Roxanne een punt met zijn houding: "Hij liet zien: weinig respect"

Van der Poel maakt na kus met Roxanne een punt met zijn houding: "Hij liet zien: weinig respect"

18:30
Veel frustratie bij de Wolfpack: hierdoor wordt er bij Soudal Quick-Step zwaar gevloekt

Veel frustratie bij de Wolfpack: hierdoor wordt er bij Soudal Quick-Step zwaar gevloekt

08:30
Ook ideaal voor Van Aert? Visma-ploegmaat Jorgenson stuurt een signaal de wereld in

Ook ideaal voor Van Aert? Visma-ploegmaat Jorgenson stuurt een signaal de wereld in

08:00
Sleutelbeenbreuk Wellens zware domper: Vermeersch reageert op harde val van ploegmaat

Sleutelbeenbreuk Wellens zware domper: Vermeersch reageert op harde val van ploegmaat

21:30
De Cauwer prijst Visma-winnaar, Wellens valt en veel sprinters gelost: "Wat een talent, klepper in wording!"

De Cauwer prijst Visma-winnaar, Wellens valt en veel sprinters gelost: "Wat een talent, klepper in wording!"

17:00
Dit zegt Thibau Nys over zijn grote doelen op de weg in 2026: "Opboksen tegen Pogacars en Evenepoels"

Dit zegt Thibau Nys over zijn grote doelen op de weg in 2026: "Opboksen tegen Pogacars en Evenepoels"

07:00
Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring

Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring

16:00
Mirakelmanoeuvre of de overwinning? Negatief aspect aangehaald van Van der Poel-manoeuvre

Mirakelmanoeuvre of de overwinning? Negatief aspect aangehaald van Van der Poel-manoeuvre

20:00
🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

28/02
Van Aert-criticasters van antwoord gediend: "Zij kennen niets van de koers"

Van Aert-criticasters van antwoord gediend: "Zij kennen niets van de koers"

19:00
Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

01/03
UPDATE: Bevestiging over de opgelopen breuk bij Wellens, snelle operatie dringt zich op

UPDATE: Bevestiging over de opgelopen breuk bij Wellens, snelle operatie dringt zich op

18:05
Visma-Lease a Bike slaat toe zoals in beste dagen: er wordt luidop gedroomd van 'Ronde' en Roubaix

Visma-Lease a Bike slaat toe zoals in beste dagen: er wordt luidop gedroomd van 'Ronde' en Roubaix

18:00
Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

01/03
Samyn-organisatie duimt voor zijn komst: nu toch al een Van Aert-effect voelbaar

Samyn-organisatie duimt voor zijn komst: nu toch al een Van Aert-effect voelbaar

16:30
Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

01/03
José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

01/03
Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

01/03
Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

01/03
Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

01/03
Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

01/03
Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel Interview

Wat een acrobaat: dit hebben uitdagers Van Dijke en Vermeersch te zeggen over Van der Poel

28/02
Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

01/03
Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

01/03
📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

28/02
Grote naam krijgt dramatisch nieuws na de Omloop Het Nieuwsblad: "Operatie is noodzakelijk"

Grote naam krijgt dramatisch nieuws na de Omloop Het Nieuwsblad: "Operatie is noodzakelijk"

01/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Florian Vermeersch Jose De Cauwer Wout Van Aert Tim Van Dijke Tim Wellens Jan Bakelants Christoph Roodhooft Oliver Naesen Johan Museeuw Thibau Nys Matteo Jorgenson Iljo Keisse Edward Planckaert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Stefan Küng Marc Sergeant Arnaud De Lie Adam Blythe

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved