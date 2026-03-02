De Cauwer trekt conclusies over Van der Poel en is het totaal oneens met kritiek op uitdager

Zelfs een laattijdige beslissing over zijn deelname staat een zege van Mathieu van der Poel niet in de weg. José De Cauwer analyseert wat dit betekent voor de rest van het seizoen.

Dat doet De Cauwer in Sportweekend. Van der Poel besliste vijf dagen voor de Omloop om deel te nemen en won ook: het ziet er allemaal zo makkelijk uit. "Het zal niet zo simpel blijven. Dit was ook al niet simpel. De manier waarop was sterk. Hij rijdt weg op de Muur van Geraardsbergen zonder dat hij het eigenlijk wist. Tenminste, zo zag het eruit."

De Cauwer zag naast Van der Poel nog een indrukwekkende hoofdrolspeler. "Een hele goeie Vermeersch, die goed meegedraaid heeft: dat was heel mooi. De meesten zouden zeggen: zoek het uit. Toch meerijden met Van der Poel: geweldig." De Cauwer heeft er dus juist van genoten dat Vermeersch met open vizier de strijd is aangegaan.

Vermeersch kreeg ook kritiek voor offensieve koerswijze

Bij andere mediums kreeg Vermeersch juist kritiek voor die aanpak. Er werd gesuggereerd dat Vermeersch de benen stil had moeten houden en Wellens kon laten terugkeren. Het is maar de vraag of dit hun ploeg een beter resultaat had opgeleverd. Er was nog altijd de factor Van der Poel en UAE had dan een podiumplaats geriskeerd.

Het wedstrijdbeeld uit de finale van de Omloop heeft aangegeven dat Van der Poel uit dit deelnemersveld veruit de beste is. "Uiteraard moeten er nog een pak goeie renners bijkomen en is nog niet iedereen in vorm", nuanceert De Cauwer. Tegelijkertijd ziet hij ook een reden waarom dit zo indrukwekkend was. "Het was ook zijn eerste koers."

Binnenkort Van der Poel vs Pogacar

Dat zijn allemaal factoren om in het achterhoofd te houden. Het is nu al uitkijken naar duels tussen Van der Poel en Pogacar. "Er zit elders nog altijd eentje die de Strade gaat rijden: Tadej Pogacar. Het zou wel mooi zijn moesten er nog een paar bijkomen."