Vrees kwam uit: Sean Kelly voelde teleurstelling door Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel maakte zijn debuut in de Omloop Nieuwsblad en won meteen. Voor wielerlegende Sean Kelly kwam de zege van Van der Poel zeker niet als een verrassing.

Voor het WK veldrijden begin februari had Mathieu van der Poel al laten vallen dat hij wellicht aan de start zou staan van de Omloop Nieuwsblad en enkele dagen voor de start bevestigde hij ook officieel zijn deelname.

Van der Poel won Omloop Nieuwsblad

"Toen hij donderdag aankondigde dat hij reed, kon ik niet anders dan me, net als veel van de renners ongetwijfeld, een beetje teleurgesteld voelen", zegt wielerlegende Sean Kelly in zijn column bij Cyclingnews.

De vrees van Kelly kwam ook uit. Van der Poel reed met Vermeersch en Van Dijke op 45 kilometer van de streep naar een vlucht. Op de Muur van Geraardsbergen liet Van der Poel iedereen op 15 kilometer van de finish achter.

Kelly genoot wel van Van der Poel

"Zoals verwacht liet hij het er zo, zo gemakkelijk uitzien", gaat Kelly verder. Maar genieten deed de negenvoudige winnaar van een monument wel nog altijd van de dominantie van de Nederlander.

"Vergis je niet, Van der Poel is nog altijd indrukwekkend om naar te kijken. Hij is fenomenaal, niet alleen fysiek maar ook technisch." Zo vermeed Van der Poel een valpartij op de Molenberg door de voor hem gevallen Pluimers te ontwijken.