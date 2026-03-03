Van der Poel kon hem net ontwijken: Pluimers vindt één iets frappant

Mathieu van der Poel kon op de Molenberg net Rick Pluimers ontwijken, die voor hem was gevallen. De Nederlander van Tudor begrijpt ook niet goed hoe Van der Poel het heeft klaargespeeld.

Op 45 kilometer van de aankomst trok Florian Vermeersch door op de Molenberg in de Omloop Nieuwsblad. Rick Pluimers wilde volgen in zijn wiel, maar deed dat net iets te onstuimig en kwam zo ten val.

Van der Poel kon Pluimers net ontwijken

Pluimers viel met zijn gezicht op de kasseien en brak zijn twee voortanden. Net achter hem reed Mathieu van der Poel. Hij moest even voet aan grond zetten, maar kon een valpartij op spectaculaire manier vermijden.

Ook voor Pluimers is het een wonder dat Van der Poel niet ten val kwam. "Als je de beelden ziet… Het is een wonder dat hij nog om me heen kan rijden", zegt hij bij Sporza. "Het is frappant dat het uiteindelijk toch altijd Mathieu is die zulke capriolen kan uithalen."

Het fragment zag Pluimers sindsdien al enkele keren op zijn sociale media voorbijkomen. Hij is echter vooral blij dat hij niemand heeft meegenomen in zijn val en dat hij ook Van der Poel niet te veel hinderde.

Pluimers kan starten in Parijs-Nice

Zelf kreeg Pluimers al snel twee nieuwe tanden, zijn schouder en heup doen wel nog wat pijn. Zijn deelname aan Parijs-Nice (8 tot 15 maart) komt wel niet in het gedrang, een opluchting voor de Nederlander en zijn ploeg.