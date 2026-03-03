Vier maanden voor de start: Belgische renner nu al zeker van debuut in de Tour

De Tour de France gaat pas over vier maanden van start, maar toch is één Belg nu al zeker van zijn selectie. Sprinter Milan Fretin mag bij Cofidis zijn debuut maken in de Tour.

Hoofdsponsor Cofidis zit in een nieuwe jasje en dus ook de renners van de Franse ploeg. De renners die in de Ename Samyn Classic aan de slag waren, mochten voor het eerst in de nieuwe shirts van de ploeg rijden.

Fretin mag naar de Tour

De Franse ploeg die eind vorig jaar degradeerde uit de WorldTour, maakte ook al de helft van zijn selectie voor de Tour bekend. Sprinter Milan Fretin zal zijn debuut mogen maken voor de Franse ploeg.

Ook de Luxemburger Alex Kirsch, de Fransman Hugo Page en de Spanjaard Alex Aranburu zullen voor Cofidis naar de Tour mogen. De andere vier renners zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Programma Milan Fretin

Fretin werd dit seizoen in de openingsrit van de AlUla Tour en in de Clasica de Almeria al tweede, in de derde etappe van de Ruta del Sol boekte hij zijn eerste overwinning van het seizoen.

Zondag komt Fretin aan de start in Parijs-Nice, in het voorjaar rijdt hij onder meer nog de Bredene Koksijde Classic, de Ronde van Brugge, In Flanders Fields, de Scheldeprijs en de Ronde van Limburg.



