Wout van Aert onthult hoe erg zijn ziekte was en of hij al volledig genezen is

Wout van Aert maakt in de Ename Samyn Classic zijn seizoensdebuut. Is hij voldoende hersteld van de ziekte die hem weghield van de Omloop Nieuwsblad?

Na een stage van zo'n drie weken in de Sierra Nevada was Wout van Aert klaar voor de start van het seizoen, maar die moest hij toch enkele dagen uitstellen. De Omloop Nieuwsblad moest hij schrappen door ziekte.

Is Van Aert hersteld van ziekte?

En dat was voor Van Aert wel balen, want het was een koers waar hij toch naartoe had gewerkt. En zo kwam er ook geen duel met Mathieu van der Poel, die de Omloop Nieuwsblad naar zijn hand zette.

Drie dagen later staat Van Aert wel aan de start van de Ename Samyn Classic, een koers die hij nog nooit reed. "Ik ben genezen", zei Van Aert vooraf VTM NIEUWS. "Ik voel me weer fit na toch wel een stevige buikgriep."

Van Aert met twijfels aan de start

Daardoor heeft Van Aert wel een aantal dagen niet kunnen eten zoals het moest en voelde hij zich op de fiets ook wat slapjes. Voor Van Aert is het dan ook een vraagteken of hij voldoende fit is om al te presteren.

Als dat het geval is, dan wil Van Aert zich ook laten zien. "Als het goed gaat, wil ik er een agressieve koers van maken."Van Aert moet het wel zonder zijn ploegmaat Christophe Laporte doen, hij moest verkouden afhaken.