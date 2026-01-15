"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

Thibau Nys werd in Beringen voor de tweede keer op rij Belgisch kampioen veldrijden. Ook de komende jaren lijkt hij de topfavoriet te zijn op het BK, behalve in 2028.

Met twee Belgische titels veldrijden staat Thibau Nys op zijn 23ste al naast onder meer Bart Wellens en Paul Herygers op het vlak van aantal driekleuren. Om de negen titels van zijn vader te evenaren heeft Nys wel nog wat werk.

Wie daagt Nys uit op BK veldrijden?

Als Nys blijft crossen lijkt hij echter ook de komende jaren topfavoriet te zijn op het BK veldrijden. In de jeugd lijkt er niet meteen een toptalent aan te komen die Nys meteen het vuur aan de schenen kan leggen.

Enkel Wout van Aert zal, al zal dat ook geen jaren meer duren, Nys echt kunnen uitdagen op het BK veldrijden. Al ziet Paul Herygers binnen twee jaar wel al een probleem opduiken voor Thibau Nys.

Wordt BK in Koksijde een probleem voor Nys?

"2028, in de penarie. Koksijde", zegt Herygers bij Sporza. Nys kende dit seizoen veel moeilijkheden in het zand. "Het zou kunnen dat hij dan afgestudeerd is in het zand. Dat zou mooi zijn", gaat Herygers verder.



En het zou een Belgische titel nog wat meer glans geven. "Het is leuk als je iets kan winnen waar je normaal niet aan te pas zou komen. Bilzen volgend jaar is dan weer iets voor hem", besluit Herygers nog.