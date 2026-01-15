Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eli Iserbyt is niet de enige met vernauwde liesslagaders. Vraag maar aan een ex-helper van Wout van Aert. Naar Amund Grøndahl Jansen hoeft u in het peloton niet meer te zoeken.

De 31-jarige Noor plaatste inmiddels bijna een week geleden een filmpje op zijn Instagrampagina waarin hij aan het bergbeklimmen is. "Dit zijn dingen die je niet zou kunnen doen als profwielrenner. Ik kan er dus evengoed de aankondiging van mijn pensioen van maken, veronderstel ik", aldus Grøndahl Jansen, die dus stopt met wielrennen.

"Ik bereid me voor op nieuwe doelen in 2026", schrijft hij. Grøndahl Jansen insinueert dat hij binnenkort actief zal zijn in een wintersport en het niet lang zal duren eer hij zich aan wedstrijden waagt. Het is dus uitkijken naar wat precies zijn nieuwe plannen worden. Eén ding is wel heel duidelijk: die zullen zich niet meer afspelen in de wielerwereld.

Van Aert vaak bijgestaan in klassiekers

Grøndahl Jansen reed van 2017 tot en met 2020 bij de ploeg die uiteindelijk bekend zou staan als Visma-Lease a Bike. Hij was dus vier jaar lang ploegmaat van Wout van Aert. In de klassiekers stond hij Van Aert geregeld bij. Hij was dus echt wel een helper waar Van Aert regelmatig op kon rekenen in die fase van zijn eigen wielercarrière.

Ook daarna bleef hun band nog prima, want in 2024 gingen ze nog samen trainen en verklapte Grøndahl Jansen waar Van Aert zijn comeback zou maken na een blessure. Grøndahl Jansen was op dat moment zelf bij BikeExchange beland, maar had in de jaren bij die ploeg last van een vernauwde liesslagader. Een probleem waar we inmiddels meer vertrouwd mee zijn.

Laatste jaar bij Uno-X


Het heeft er Laura Verdonschot en Eli Iserbyt toe genoopt hun veldritcarrière vroegtijdig te beëindigen. Grøndahl Jansen reed in 2025 nog voor Uno-X. Na een laatste jaar bij een ploeg uit zijn thuisland heeft hij de fiets aan de haak gehangen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Amund Grondahl Jansen

Meer nieuws

Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

Aanwinst Visma-Lease a Bike bijt niet voor het eerst van zich af: "Vraag het maar aan hen"

10:00
Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

Van Aert ziet bewijs van zijn immense populariteit en is zelf verbaasd

08:00
Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

07:31
Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

Van Aert verklapt stiekeme droom: "Het zit in mijn hoofd"

07:00
"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

"Heb ik een hekel aan": Van der Haar vervloekt evolutie in het veldrijden

21:30
Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

Echte reden voor vertrek? Campenaerts stelde iets vast bij Uijtdebroeks

20:30
Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

Schulden bij Lotto: ex-CEO Heulot wordt met de vinger gewezen

20:00
Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

Van Aert moet iets toegeven over rivaliteit met Van der Poel en zijn palmares

19:00
Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

Abrupt afscheid Yates zorgt voor twee grote problemen bij Visma-Lease a Bike

18:30
Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

Nooit wereldkampioen geworden: Van der Haar klaar en duidelijk over Van der Poel en Van Aert

18:00
"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

"Urgentie wordt elke dag groter": CEO van Visma-Lease a Bike ziet geen fraaie toekomst

17:00
Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

Pogacar is gewaarschuwd: Vingegaard onthult welk voordeel Giro zal hebben voor de Tour

16:30
🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

🎥 Miraculeuze genezing? Van Aert vliegt er alweer stevig in

15:30
Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

Kopecky maakt rentree op EK baanwielrennen, wereldkampioenen sturen hun kat

15:00
📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

📷 Belgische renner zet zijn carrière verder in... Qatar

14:00
Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

Greep Visma-Lease a Bike naast hem? Del Grosso zegt zelf wat er gebeurde

13:30
Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

Chirurg onthult hoe Van Aert aan veel erger ontsnapte bij enkelblessure

13:00
Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

Twee kampen in fusieploeg? De Lie helder over sfeer bij Lotto-Intermarché

12:30
Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

Ook hij dacht aan stoppen: Vingegaard openhartig over mentale problemen

12:00
Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

Van Van der Poel naar Van Aert: Kielich onthult wat grootste verschil is

11:00
Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

Niet alles is positief: trainer onthult wat Van Aert niet kan doen door blessure

14/01
Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

Van Aert trekt opvallende conclusie over veldritten van Van der Poel

14/01
Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

Meteen strijd tegen Evenepoel: Uijtdebroeks krijgt stevig debuut bij Movistar

14/01
Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

Denkt hij aan stoppen? Campenaerts (34) is klaar en duidelijk

14/01
Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

Loopt hij achterstand op? Van Aert komt met update over blessure

14/01
Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

Na fusie tussen Lotto en Intermarché: "Ik ben er nog niet klaar mee"

14/01
"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

13/01
Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

Bart Wellens toont weinig begrip voor veldrijder: "Ik begrijp die beslissing niet"

13/01
Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

13/01
Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

13/01
Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

13/01
Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

Vijf Belgen voor medaille op WK veldrijden: bondscoach zet stip bij twee namen

13/01
Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee" Naast de fiets

Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee"

13/01
"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

13/01
Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

Speelt hij verstoppertje? Van Aert komt met update over enkel

13/01
Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

13/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Victor Campenaerts Laura Verdonschot Cian Uijtdebroeks Bart Wellens Simon Yates Lars Van Der Haar Emiel Verstrynge Angelo De Clercq Remco Evenepoel Puck Pieterse Niki Terpstra Mathieu Heijboer Gerben De Knegt Van Eetvelt Lennert Tibor Del Grosso

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved