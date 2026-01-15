Na last van het Iserbyt-probleem: ex-helper en trainingsmakker Van Aert houdt het voor bekeken

Eli Iserbyt is niet de enige met vernauwde liesslagaders. Vraag maar aan een ex-helper van Wout van Aert. Naar Amund Grøndahl Jansen hoeft u in het peloton niet meer te zoeken.

De 31-jarige Noor plaatste inmiddels bijna een week geleden een filmpje op zijn Instagrampagina waarin hij aan het bergbeklimmen is. "Dit zijn dingen die je niet zou kunnen doen als profwielrenner. Ik kan er dus evengoed de aankondiging van mijn pensioen van maken, veronderstel ik", aldus Grøndahl Jansen, die dus stopt met wielrennen.

"Ik bereid me voor op nieuwe doelen in 2026", schrijft hij. Grøndahl Jansen insinueert dat hij binnenkort actief zal zijn in een wintersport en het niet lang zal duren eer hij zich aan wedstrijden waagt. Het is dus uitkijken naar wat precies zijn nieuwe plannen worden. Eén ding is wel heel duidelijk: die zullen zich niet meer afspelen in de wielerwereld.

Van Aert vaak bijgestaan in klassiekers

Grøndahl Jansen reed van 2017 tot en met 2020 bij de ploeg die uiteindelijk bekend zou staan als Visma-Lease a Bike. Hij was dus vier jaar lang ploegmaat van Wout van Aert. In de klassiekers stond hij Van Aert geregeld bij. Hij was dus echt wel een helper waar Van Aert regelmatig op kon rekenen in die fase van zijn eigen wielercarrière.

Ook daarna bleef hun band nog prima, want in 2024 gingen ze nog samen trainen en verklapte Grøndahl Jansen waar Van Aert zijn comeback zou maken na een blessure. Grøndahl Jansen was op dat moment zelf bij BikeExchange beland, maar had in de jaren bij die ploeg last van een vernauwde liesslagader. Een probleem waar we inmiddels meer vertrouwd mee zijn.

Laatste jaar bij Uno-X



Het heeft er Laura Verdonschot en Eli Iserbyt toe genoopt hun veldritcarrière vroegtijdig te beëindigen. Grøndahl Jansen reed in 2025 nog voor Uno-X. Na een laatste jaar bij een ploeg uit zijn thuisland heeft hij de fiets aan de haak gehangen.