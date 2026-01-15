Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

Dylan van Baarle is één van de nieuwkomers bij Soudal Quick-Step. De Nederlander stootte wel op twee problemen bij zijn overstap van Visma-Lease a Bike.

Soudal Quick-Step richt zich in 2026 opnieuw wat meer op het klassieke voorjaar. Het haalde daarvoor Jasper Stuyven van Lidl-Trek binnen, maar ook Dylan van Baarle van Visma-Lease a Bike.

Bij The Wolfpack probeert Van Baarle een nieuwe start te maken. Tussen Tirreno-Adriatico van 2024 en 2025 had Van Baarle maar zeventien koersdagen door valpartijen en blessures, al reed hij vorig jaar wel de Giro en de Vuelta uit.

Schakelen was aanpassen voor Van Baarle

De overstap van Visma-Lease a Bike naar Soudal Quick-Step verliep relatief vlot voor Van Baarle. "Alleen het schakelen kostte een beetje tijd", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Visma-Lease a Bike gebruikt SRAM, Soudal Quick-Step dan weer Shimano.

Engels makkelijker dan West-Vlaams voor Van Baarle

En Van Baarle had nog iets anders waaraan hij zich moest aanpassen. Hij is zijn plaats nog wat aan het zoeken en moet iedereen nog wat leren kennen, want met de staf erbij zijn dat heel wat mensen.



"Iedereen is leuk en gezellig, maar… voorlopig zit ik vooral bij de Engelstalige jongens. Dat begrijp ik beter dan dat West-Vlaams", lacht Van Baarle nog. Als Nederlander is het niet altijd gemakkelijk om te begrijpen.