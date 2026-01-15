"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

Matteo Jorgenson laat het Vlaamse voorjaar in 2026 links liggen. De Amerikaan kiest onder meer voor enkele Franse, Italiaanse en Waalse klassiekers.

In de E3 Saxo Classic en in Dwars door Vlaanderen deed Matteo Jorgenson het de voorbije twee jaar telkens uitstekend. In 2024 won hij Dwars voor Vlaanderen, vorig jaar werd hij vierde. In de E3 eindigde hij vijfde en negende.

Geen Vlaamse klassiekers voor Jorgenson

Dit jaar laat Jorgenson de Vlaamse klassiekers allemaal links liggen. Tijdens het Vlaamse openingsweekend rijdt hij in Frankrijk de Faun-Ardèche Classic en de Faun Drone Classic.

Daarna rijdt Jorgenson ook de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo, pas een maand later komt hij weer in competitie in de Amstel Gold Race en rijdt hij daarna ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Ardennen hoofddoel van Jorgenson in 2026

"Het is niet dat ik nooit meer zal terugkeren naar Vlaanderen, maar ik bekijk de koersen in de Ardennen nu al enkele jaren op mijn televisie", zegt Jorgenson bij Sporza. "Ik wilde het dit jaar gewoon anders doen en wil die klimkoersen proberen."



"Voor mij was het tijd om te veranderen." Tijdens de Vlaamse klassiekers zal Jorgenson op hoogtestage gaan om zich klaar te stomen voor de heuvelklassiekers en hopelijk in topvorm aan de start te staan.