Ook ideaal voor Van Aert? Visma-ploegmaat Jorgenson stuurt een signaal de wereld in

Wout van Aert krijgt weldra in de Italiaanse koersen met Matteo Jorgenson een ploegmaat aan zijn zijde die er klaar voor is. Dat mogen we besluiten na de eerste wedstrijden van de Amerikaan in 2026.

Jorgenson is met twee Franse eendagskoersen aan zijn seizoen begonnen. Na de vierde plaats in de Faun-Ardèche Classic deed hij op zondag nog een tikkeltje beter met een tweede plek in de Faun Drome Classic. Jorgenson is dus klaar voor de Strade, de Tirreno en Milaan-Sanremo. Allemaal koersen waar Van Aert ook aan de start komt.

Aanvankelijk was er na de Faun Drome Classic toch enige ontgoocheling aanwezig bij Jorgenson wat het resultaat betreft, blijkt op de site van Visma-Lease a Bike. "Een tweede plaats is natuurlijk niet waarvoor ik ben gekomen, maar vandaag werd ik geklopt door een betere sprinter." Die snelle man was de Fransman Romain Grégoire.

Jorgenson grijpt net naast overwinning

Toch zijn er ook zeker positieve dingen die Jorgenson onthoudt na deze wedstrijd. "Tactisch gezien reden we als ploeg een sterke koers. Op een gegeven moment zaten we met vier renners in de eerste groep in de finale. Dat overtal zorgde ervoor dat ik op het juiste moment kon versnellen, maar helaas greep ik net naast de overwinning."

Jorgenson beseft echter dat de indruk die hij maakte in Frankrijk vooral veelbelovend is voor de aanstaande trip richting Italië. "Ik ben tevreden over mijn vorm en over het gevoel in mijn eerste twee koersen van het seizoen. Het is mooi om meteen op het podium te staan. Ik kijk uit naar de komende Italiaanse wedstrijden op mijn programma."

Jorgenson nog eens naar Tirreno-Adriatico


Jorgenson zou daar van goudwaarde kunnen zijn voor Van Aert, maar heeft uiteraard ook zijn eigen winstkansen. Al zijn het niet meteen koersen waar Jorgenson al veel referentiepunten heeft. In het verleden reed hij bijvoorbeeld vaak Parijs-Nice in plaats van Tirreno-Adriatico. 

