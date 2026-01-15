Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

Toon Aerts ontdekte zich vorig jaar als wegrenner bij Lotto en krijgt ook bij fusieploeg Lotto-Intermarché zijn kans. Hij mag onder meer debuteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Door een samenwerking tussen zijn veldritploeg Deschacht-Hens en Lotto mocht Toon Aert zich vorig jaar ontdekken als wegrenner. Zowel bij Lotto als bij Aerts smaakte dat naar meer en dat wordt in 2026 ook werkelijkheid.

Programma Toon Aerts bij Lotto-Intermarché

Tot het WK ligt bij Aerts de focus op het veldrijden, maar daarna zal hij zich zoals Mathieu van der Poel en Thibau Nys klaarstomen voor het wegseizoen. En Aerts krijgt een mooi programma bij Lotto-Intermarché.

"Toon zal zijn wegcampagne dit jaar aftrappen in de GP Denain (19 maart). Daarna gaat hij via de Ronde van Catalonië naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij Sporza.

Geloof in Aerts in klassieke voorjaar

Aerts heeft nog nooit een Vlaamse klassieker gereden, voor de 32-jarige Europese kampioen veldrijden wordt het dus een ontdekkingstocht. Bij Lotto-Intermarché hebben ze er echter alle vertrouwen in.



"We weten dat hij de capaciteiten en het gabarit heeft om in dat Vlaamse voorjaar zijn mannetje te staan", stelt Van de Wouwer nog. Maar eerst ligt de focus dus nog ruim twee weken op het veldrijden.