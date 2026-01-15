Victor Campenaerts onthult wat hij betreurt rond het plotse pensioen van Simon Yates

Simon Yates heeft abrupt beslist om op pensioen te gaan en daar heeft Victor Campenaerts wel wat over te zeggen. Tenslotte is hij zelf ook al één van de oudere Visma-renners.

Campenaerts begrijpt dat de beslissing van Yates voor de buitenwereld vreemd overkomt, aangezien de Brit eerst nog op de kanalen van de ploeg poseerde in de nieuwe shirts. "Ja, absoluut", klinkt het bij Sporza. Voorts heeft Campenaerts ook nog te melden dat er wel één aspect aan de hele zaak is wat hij een beetje jammer vindt en wel betreurt.

Onze landgenoot herinnert zich nog heel goed de dag waarop het pensioen van Yates bekendraakte. "Ik was zelf bezig aan een doorgedreven training, dan zit je zeker niet altijd op uw gsm te kijken. Ik kom thuis van training en mijn vriendin vertelde mij het nieuws. Zij had het in de media sneller vernomen dan ik het had vernomen", verrast Campenaerts.

Campenaerts verklapt iets onvoorstelbaar

Dat is toch een vrij onvoorstelbaar fenomeen in deze professionele wereld. "Het bleek wel dat Simon een uur voor het in de media stond een bericht had gepost in een interne groep. Ik vond het enigszins jammer dat er niet meer communicatie was rond geweest. Langs de andere kant: als je voelt dat de motivatie weg is, na een in het geval van Simon nog onverwachte Giro-zege, waarom zou je dan blijven aandringen en aanmodderen?"

Kortom: Campenaerts heeft er wel begrip voor dat het heel snel kan gaan, als plots het gevoel opkomt bij iemand dat hij het niet ziet zitten om nog een volledig seizoen af te werken. "Voor hem is het de beste keuze, maar over heel seizoen bekeken zal het ook het beste zijn voor de ploeg, ondanks de stress rond selectiekeuzes."

Ongemotiveerde Yates zou zijn niveau niet meer halen

Campenaerts legt immers uit dat een ongemotiveerde Yates nooit het niveau zou halen dat hij vorig jaar in de Giro wel haalde. Desondanks blijft het een feit dat Visma-Lease a Bike plots afscheid moet nemen van een groterondewinnaar.