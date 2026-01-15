Wellens ziet groot verschil tussen ene Nys en de andere: "Thibau is vaak vriendelijker"

Wellens ziet groot verschil tussen ene Nys en de andere: "Thibau is vaak vriendelijker"
Foto: © photonews

Bart Wellens komt uit het tijdperk van Sven Nys en ziet nu Thibau mee de toon zetten in het veldrijden. Hij kan dus goed oordelen over hoe die twee nu in elkaar zitten.

In de podcast De Koffiestop geeft Wellens uitleg bij zijn interactie met Sven Nys. Als concurrenten is het ergens logisch dat je toch eerder afstandelijk met elkaar omgaat. Dat was ergens ook wel zo. "We zijn begonnen als kameraden, want we zijn ooit samen op skiverlof geweest. Dan word je prof en leidt ieder wel een beetje zijn eigen leven."

Wellens vindt eigenlijk niet dat Thibau heel erg trekt op zijn vader. "Thibau vind ik nog helemaal anders. Hij is meer open en vaak ook vriendelijker." Een opvallende uitspraak voor iemand die soms ook met Sven voor extra analyse zorgt bij de crossen. "Ik zeg niet dat Sven onvriendelijk is, maar bij hem moet je al meer moeite doen."

Veel spontaniteit bij Thibau Nys

Wellens geeft een voorbeeld over de spontaniteit van Thibau. "Als ik Thibau in de Ronde van Romandië tegenkom, zwaait hij van ver. Dat moet niet voor mij, maar het typeert Thibau wel." Thibau Nys heeft dus veel aandacht voor de mensen die hij kent, ongeacht in welke omgeving hij zich bevindt. Dat kan Wellens duidelijk waarderen.

De tweevoudig wereldkampioen blijft er dus bij dat Thibau heel anders is ten opzichte van Sven. "Hij is ook veel extravaganter." Dan gaat het bijvoorbeeld over de kledij die Thibau draagt. Het huidige veldrijden heeft zo'n figuur waarschijnlijk wel nodig. De uitstraling waar Thibau zich mee presenteert is dus een goede zaak voor de cross.

Sven Nys erg professioneel

Sven Nys daarentegen stond naast zijn resultaten vooral gekend als de man die superprofessioneel was en volledig voor zijn vak leefde. Zo dragen zowel hij en zijn zoon met hun imago bij aan de waarde van het veldrijden.

