Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

Axel Merckx beoordeelt de situatie rond Wout van Aert met grote voorzichtigheid. De impact van de enkelblessure op het komende voorjaar zou wel eens groter kunnen zijn dan iedereen denkt.

Voorjaar van Van Aert onder druk

Merckx reageert op de vraag of Van Aert eindelijk het felbegeerde kasseimonument kan winnen. Zijn antwoord blijft nuchter en zonder omwegen: neen. Hij benadrukt dat de renner begin januari in Mol een enkelblessure opliep en dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor de voorbereiding.

Volgens Merckx blijft de entourage van Van Aert positief, maar hij wijst erop dat de realiteit van de blessure niet genegeerd kan worden. Daarbij verwijst hij naar de inschatting dat zijn hart heel graag ja wil zeggen, maar zijn verstand eerder naar nee helt, zo klinkt het in La Dernière Heure.

Beperkingen in trainingsopbouw

Merckx stelt dat de voorbereiding van de kopman van Visma Lease a Bike vertraging oploopt. Intensieve trainingsprikkels ontbreken op een moment waarop concurrenten die wel kunnen uitvoeren. Dat verschil kan volgens hem doorwegen wanneer de grote wedstrijden naderen.

Hij verwijst naar het hoge niveau dat rivalen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar vorig voorjaar haalden. In dat licht klinkt het dat deze nieuwe tegenslag zijn voorbereiding zal beïnvloeden en vertragen.

Lees ook... Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"
Voor de valpartij had Merckx de indruk dat Van Aert in stijgende lijn zat en dichter aansloot bij zijn belangrijkste tegenstander in het veld. Die ontwikkeling werd abrupt onderbroken door de blessure. Merckx besluit dat de komende weken bepalend worden. Hij benadrukt dat de sleutel in de manier ligt waarop Wout zal kunnen trainen.

Axel Merckx
Wout Van Aert

