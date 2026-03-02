José De Cauwer zit met een hele grote vraag over Wout van Aert

Het is wachten op de eerste wegkoers van Wout van Aert. José De Cauwer kan zich ook alleen maar afvragen hoe goed het wegseizoen van Van Aert zal zijn.

Het is heel moeilijk om hierover al voorspellingen te doen. In het Vlaamse openingsweekend hebben we Van Aert immers moeten missen. Enkel de Omloop stond op zijn programma, maar ook door de deelname aan die koers moest een streep getrokken worden. Gelukkig lonkt de volgende koers al om de hoek met de Samyn Classic.

Die staat dinsdag op de kalender. Daar zou Van Aert wel aan meedoen als hij voldoende genezen is. Dat is de hamvraag, laat De Cauwer weten bij zijn vooruitblik in Sportweekend. "Ik kijk er vooral naar uit of Wout gaat meerijden of niet. Is dat probleem van dat griepje voorbij? Hoe goed is Wout van Aert dan?" Die vraag moet beantwoord worden.

Sterk Visma-Lease a Bike

Ondanks de afwezigheid van Van Aert in het openingsweekend kan er over zijn ploeg wel al iets geconcludeerd worden. In principe moet Van Aert op de belangrijke afspraken op de nodige steun kunnen rekenen. "We hebben een heel goed Visma-Lease a Bike gezien. Aan de ploeg zal het zeker niet liggen, die is in orde."

De ploegmaats kunnen natuurlijk maar tot op een bepaald punt hun werk doen. Op een geven moment moet de kopman het heft in handen nemen, dat is toch wat er van Van Aert nog altijd verwacht wordt in de klassiekers. De Cauwer blijft dus zitten met die ene vraag: "Wat wordt het jaar van Wout, hé?" Niemand die het kan zeggen.

Afwachten of Van Aert start

De organisatie van de Samyn Classic is er alvast mee in de wolken dat de naam van Van Aert op de officiële startlijst staat. Nu is het nog duimen dat hij fit genoeg is om ook werkelijk deel te nemen en te strijden voor de zege.