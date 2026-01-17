"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Binnen Red Bull‑BORA‑hansgrohe zijn de rollen voor de Belgische renners duidelijk omlijnd. Sven Vanthourenhout licht toe welke verwachtingen aan hen worden gekoppeld.

Taken voor de ondersteunende renners

De ploeg rekent op Gianni Vermeersch in de Vuelta. Daar zal hij op vraag van Primoz Roglic een grote rol spelen om mee te spelen voor een nieuwe eindzege van de Sloveen. Remco Evenepoel moet dan weer in de Tour de France schitteren.

Maar ook andere Belgen krijgen specifieke opdrachten bij de Duitse wielerploeg. Voor Jordi Meeus maakt de Tour geen deel uit van zijn programma. Arne Marit krijgt een rol waarin hij vooral anderen moet helpen.

“Het zal vaak in opdracht van zijn. Links en rechts zal er altijd iets te rapen zijn, maar laat ons stellen dat hij vooral een ondersteunende renner wordt”, aldus ploegleider Sven Vanthourenhout in een gesprek bij Sporza.

Deze taakverdeling moet ervoor zorgen dat de kopmannen optimaal worden begeleid. De ploeg ziet in Marit iemand die in verschillende fases van een koers inzetbaar is.

Ambities voor Van Gils

Maxim Van Gils richt zich op een heropleving na een minder seizoen. Vanthourenhout verwijst naar zijn prestaties van een tijdje terug. “Twee jaar geleden was hij nauwelijks uit de top 5 weg te slaan in het voorjaar.” Dat niveau vormt opnieuw de lat voor het komende jaar.

Lees ook... Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

De ploeg beschouwt Van Gils als een renner die op meerdere terreinen kan meestrijden. “Het is een coureur van wereldformaat. Hij moet op z’n minst dat niveau kunnen halen”, besluit Vanthourenhout over onze landgenoot.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Sven Vanthourenhout
Maxim Van Gils

Meer nieuws

Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

Enkel in dat geval zal het seizoen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe geslaagd zijn

20:30
"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

"Ruzie gehad in de koers": en nu moeten ze samenwerken bij Soudal Quick-Step

20:00
Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

Renner van Lotto legt zich neer bij nieuwe rol na fusie: "Kijk naar Philipsen en Merlier"

19:00
Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

Johan Bruyneel spreekt klare taal over duel in Tour '26 tussen Pogacar en Vingegaard

18:30
Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

Zien we hem nog in de cross? Eli Iserbyt zegt hoe het verder moet

18:00
Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

Roglic heeft grote plannen en dringt zelf aan om Belgisch renner daarin te betrekken

15:00
Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon Naast de fiets

Romina Hinojosa verklapt hoe haar relatie met Isaac Del Toro begon

17:00
Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

16:30
Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

Axel Merckx is heilig overtuigd dat enkelblessure van Wout van Aert gevolgen zal hebben in voorjaar

16:00
Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

Na alle emoties met Evenepoel: Bramati wil tanden niet stukbijten op Van der Poel en Pogacar-factor

14:00
Vingegaard deelt zijn mening over rivaal Pogacar en heeft over Evenepoel zelfs voorspelling in huis

Vingegaard deelt zijn mening over rivaal Pogacar en heeft over Evenepoel zelfs voorspelling in huis

13:30
Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

13:00
📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

12:10
Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

12:00
Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

11:00
Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

10:00
Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

09:00
Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

08:30
Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

08:00
Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

07:30
Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

07:00
Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

16/01
Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

16/01
Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

16/01
Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

16/01
Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

16/01
De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

16/01
Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

16/01
Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

16/01
Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

16/01
Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

16/01
Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

16/01
Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

16/01
Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

16/01
Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

16/01
Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

16/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Sven Vanthourenhout Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Thibau Nys Gianni Vermeersch Niki Terpstra Eli Iserbyt Axel Merckx Matteo Jorgenson Paul Herygers Olav Kooij Sep Vanmarcke Axel Zingle Maxim Van Gils Jarno Widar Victor Campenaerts Oliver Naesen

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved