"Een coureur van wereldformaat": Sven Vanthourenhout onder de indruk van Belg

Binnen Red Bull‑BORA‑hansgrohe zijn de rollen voor de Belgische renners duidelijk omlijnd. Sven Vanthourenhout licht toe welke verwachtingen aan hen worden gekoppeld.

Taken voor de ondersteunende renners

De ploeg rekent op Gianni Vermeersch in de Vuelta. Daar zal hij op vraag van Primoz Roglic een grote rol spelen om mee te spelen voor een nieuwe eindzege van de Sloveen. Remco Evenepoel moet dan weer in de Tour de France schitteren.

Maar ook andere Belgen krijgen specifieke opdrachten bij de Duitse wielerploeg. Voor Jordi Meeus maakt de Tour geen deel uit van zijn programma. Arne Marit krijgt een rol waarin hij vooral anderen moet helpen.

“Het zal vaak in opdracht van zijn. Links en rechts zal er altijd iets te rapen zijn, maar laat ons stellen dat hij vooral een ondersteunende renner wordt”, aldus ploegleider Sven Vanthourenhout in een gesprek bij Sporza.

Deze taakverdeling moet ervoor zorgen dat de kopmannen optimaal worden begeleid. De ploeg ziet in Marit iemand die in verschillende fases van een koers inzetbaar is.

Ambities voor Van Gils

Maxim Van Gils richt zich op een heropleving na een minder seizoen. Vanthourenhout verwijst naar zijn prestaties van een tijdje terug. “Twee jaar geleden was hij nauwelijks uit de top 5 weg te slaan in het voorjaar.” Dat niveau vormt opnieuw de lat voor het komende jaar.



De ploeg beschouwt Van Gils als een renner die op meerdere terreinen kan meestrijden. “Het is een coureur van wereldformaat. Hij moet op z’n minst dat niveau kunnen halen”, besluit Vanthourenhout over onze landgenoot.