Jurgen Foré zegt exact hoeveel miljoenen het budget van Soudal Quick-Step is

Soudal Quick‑Step heeft zijn financiële fundament voor de komende jaren verder vastgelegd. Jurgen Foré licht toe hoe het budget is opgebouwd en welke rol de sponsors daarin spelen.

Structuur van de inkomsten

De verlenging van de hoofdsponsor Soudal zorgt voor stabiliteit binnen de ploeg. Foré benadrukt dat de bijdrage van de partners essentieel blijft. Daarbij vertelt hij dat het budget voor 70 procent wordt gevoed door sponsorgeld. Ook de technische samenwerkingen leveren zowel materiaal als financiële middelen op.

Daarnaast geeft hij aan dat slechts een beperkt deel van de inkomsten voortkomt uit startgelden. De ploeg blijft dus in grote mate afhankelijk van commerciële steun. De extra bijdrage van een derde sponsor versterkt die basis.

Budget en werking

Foré maakt duidelijk dat het budget voor mannen- en vrouwenteam samen in 2026 tussen 31 en 33 miljoen euro ligt, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Hij stelt dat dit ongeveer hetzelfde is als vorig jaar. Dankzij gedeelde diensten tussen beide teams worden operationele kosten gedrukt en kunnen beide selecties tegelijk worden versterkt.

De ploegleiding ziet deze aanpak als een efficiënte manier om middelen te benutten. De financiële structuur blijft daardoor beheersbaar, zonder nood aan bijkomende injecties.



Foré onderstreept dat de ploeg draait op de middelen die via sponsoring worden binnengehaald. Hij besluit dat het niet de bedoeling is dat de eigenaar elk jaar extra geld in de ploeg pompt. Volgens hem gebeurt dat ook niet, al waardeert hij de steun die de eigenaar aan de ploeg geeft.