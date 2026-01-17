Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel heeft al zoveel gewonnen in zijn carrière. Toch is de zegehonger nog altijd even groot als vroeger.

Dat heeft Van der Poel nog eens duidelijk gemaakt via zijn sociale media. Via zijn Instagram Stories heeft hij een post gedeeld van Canyon, de fietsleverancier waar hij ook een persoonlijke overeenkomst mee deelt. Op de foto, die vanuit een laag standpunt genomen werd, staat Van der Poel zelf. Alsof hij boven alles en  iedereen uittorent. 

Zo was het ook een beetje de laatste seizoenen in de wedstrijden die hem min of meer liggen. Van der Poel kan zich alleszins de beste klassieke renner van zijn generatie noemen. Die status heeft Van der Poel te danken aan zijn drie overwinningen in zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix. Die zeges blijven het wielerpubliek wel bij.

Kampioen Van der Poel

Van der Poel deelt de afbeelding van Canyon op de tonen van Champion van Adam Griffith. Dat is heel erg toepasselijk, want Van der Poel heeft zich uiteraard al meermaals een echte kampioen getoond. Ook de komende jaren zal Van der Poel als een kampioen gezien worden, wat hij de volgende seizoen ook nog verwezenlijkt.

Canyon heeft ook een slogan aan de foto toegevoegd: "Every year starts at zero". Oftewel: elk jaar begint vanaf nul. Door deze zin met de buitenwereld te delen, weet Van der Poel uiteraard ook welk signaal hij uitstuurt. Namelijk dat de zegehonger nog altijd even groot is, ongeacht wat hij in het verleden al gepresteerd heeft op de weg.

Geen illusies voor tegenstanders VDP

Lees ook... 📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat
Ondanks de grote overwinningen in het verleden dwingt Van der Poel zichzelf om weer helemaal opnieuw te beginnen en zo behoudt hij de scherpte en de gretigheid. Zijn tegenstanders moeten dus niet denken dat hij binnenkort wat minder gemotiveerd aan de start komt van wielerwedstrijden. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

📷 Mathieu van der Poel zorgt voor verrassing van formaat

12:10
Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

Van der Poel heeft beslist om te gaan investeren en maakt meteen heel bewuste keuze

08:30
Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

Wout van Aert geeft het nu pas helemaal toe: "Ik haatte het"

13:00
Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

Van Aert zweert dat Visma klaar is ondanks hele grondige en grote verandering

12:00
Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

Staat de man die Evenepoel en Pogacar klopte straks op straat? "Hij moet zijn mond houden"

10:00
Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

Ziet hij zichzelf als wereldkampioen? Van Aert houdt zich niet meer in en zegt wat hij echt denkt

09:00
Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

Vertrouweling Lefevere blaast hoog van de toren: "Beste begeleiding uit hele WorldTour bij Soudal Quick-Step"

08:00
Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

Oliver Naesen schockeert de wielerwereld: het einde van een traditie

07:30
Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

Optimisme bij Van Aert na nieuwe, stevige training: dit lijkt echt wel een flinke opsteker

07:00
Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

Massale steun houdt Van Aert mentaal overeind: hij reageert

21:30
Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

Sven Vanthourenhout laat Vlaamse fans Evenepoel dromen (als ze geduld hebben): "Het zou me verbazen"

20:30
Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

Lofzang voor Van Aert van iemand die meer tijd met hem wil spenderen: "Teleurgesteld door zijn blessure"

20:00
Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

Vorig jaar ploegmaat Van Aert, nu bij Naesen: topper moet na slecht nieuws tegenslag verwerken

19:00
Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

Nieuwe start in 2026: ex-renner wijst op twee belangrijke zaken bij Alpecin-Premier Tech

13:30
Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

Boonen, Cancellara, Van Aert of Van der Poel: Kristoff zegt wie de beste is

16/01
Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

Bewondering voor Evenepoel, Pogacar en Vingegaard: dit hebben ze met elkaar gemeen

16:30
🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

🎥 Van der Poel pakt spectuculair uit, Pogacar maakt doel nog eens duidelijk

16/01
De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

De zoveelste in de rij: zelfde blessure als bij Eli Iserbyt teistert het veldrijden opnieuw

16:00
Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

Gewezen knecht Van der Poel wordt nu wapen voor Van Aert én Vingegaard

15:00
Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

Groot en belangrijk nieuws bij de Vlaamse wielerbond

14:00
Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

Vorig jaar won ze nog: Ferrand-Prévot laat topkoers schieten

16/01
Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

Tom Pidcock heeft knopen doorgehakt en laat enkele topkoersen links liggen

16/01
Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

Uitdager van Pogacar en Van der Poel? Lotto-Intermarché trekt kaart van Belg

16/01
Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

Leegloop bij Visma-Lease a Bike? Campenaerts is klaar en duidelijk

16/01
Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

Van Aert onder de indruk: Visma onthult wat toptalent Brennan zo speciaal maakt

16/01
Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

Terug naar Italië: Wout van Aert onthult twee hoofdredenen

16/01
📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

16/01
Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

Wereldtopper bij de beloften: Widar (20) klaar en duidelijk over profdebuut

16/01
Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

Mathieu van der Poel heeft knoop doorgehakt over deelname in Benidorm

15/01
"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

"Tijd om te veranderen": Matteo Jorgenson gooit alles om

15/01
"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

"In de penarie": Paul Herygers ziet probleem voor Thibau Nys

15/01
Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

Overstap naar Soudal Quick-Step: Van Baarle stuitte op twee problemen

15/01
Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

Veel vertrouwen van Lotto-Intermarché: Toon Aerts krijgt mooi voorjaarsprogramma

15/01
Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

Twee redenen: Van Aert onthult waarom hij nog niet aan stoppen denkt

15/01
📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

📷 Nieuwe dag, nieuwe training: Van Aert blijft ondanks enkelbreuk knallen

15/01
Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

Nibali ziet enorm voordeel voor Vingegaard door deelname aan de Giro

15/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Michael Vanthourenhout Remco Evenepoel Victor Campenaerts Matteo Jorgenson Eli Iserbyt Finn Fisher-Black Olav Kooij Fem van Empel Axel Zingle Sven Vanthourenhout Simon Yates Gianni Vermeersch Sven Nys Toon Aerts Oliver Naesen Bart Wellens

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved