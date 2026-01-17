Mathieu van der Poel zet grote zegehonger fijntjes in de verf

Mathieu van der Poel heeft al zoveel gewonnen in zijn carrière. Toch is de zegehonger nog altijd even groot als vroeger.

Dat heeft Van der Poel nog eens duidelijk gemaakt via zijn sociale media. Via zijn Instagram Stories heeft hij een post gedeeld van Canyon, de fietsleverancier waar hij ook een persoonlijke overeenkomst mee deelt. Op de foto, die vanuit een laag standpunt genomen werd, staat Van der Poel zelf. Alsof hij boven alles en iedereen uittorent.

Zo was het ook een beetje de laatste seizoenen in de wedstrijden die hem min of meer liggen. Van der Poel kan zich alleszins de beste klassieke renner van zijn generatie noemen. Die status heeft Van der Poel te danken aan zijn drie overwinningen in zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix. Die zeges blijven het wielerpubliek wel bij.

Kampioen Van der Poel

Van der Poel deelt de afbeelding van Canyon op de tonen van Champion van Adam Griffith. Dat is heel erg toepasselijk, want Van der Poel heeft zich uiteraard al meermaals een echte kampioen getoond. Ook de komende jaren zal Van der Poel als een kampioen gezien worden, wat hij de volgende seizoen ook nog verwezenlijkt.

Canyon heeft ook een slogan aan de foto toegevoegd: "Every year starts at zero". Oftewel: elk jaar begint vanaf nul. Door deze zin met de buitenwereld te delen, weet Van der Poel uiteraard ook welk signaal hij uitstuurt. Namelijk dat de zegehonger nog altijd even groot is, ongeacht wat hij in het verleden al gepresteerd heeft op de weg.

Geen illusies voor tegenstanders VDP

Ondanks de grote overwinningen in het verleden dwingt Van der Poel zichzelf om weer helemaal opnieuw te beginnen en zo behoudt hij de scherpte en de gretigheid. Zijn tegenstanders moeten dus niet denken dat hij binnenkort wat minder gemotiveerd aan de start komt van wielerwedstrijden.