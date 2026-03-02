Kritische Sergeant is scherp voor zwaar gevallen renner en prijst fenomenaal Van der Poel-moment

Kritische Sergeant is scherp voor zwaar gevallen renner en prijst fenomenaal Van der Poel-moment

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Marc Sergeant heeft met een scherpe blik naar het Vlaamse openingsweekend gekeken en is hard voor Rick Pluimers. Door de val van die laatste op de Molenberg kon Mathieu van der Poel nog eens zijn ongekend technisch niveau etaleren.

De voormalige teammanager van Lotto duidt in Het Nieuwsblad de passage over de Molenberg in de Omloop aan als hét moment van het weekend. Met Van der Poel in een glansrol. Sergeant looft de fenomenale wijze waarop Van der Poel rechtblijft maar vindt het even straf dat Mathieu op zo'n steil stuk onmiddellijk weer in zijn pedaal klikt.

Sergeant windt er geen doekjes om en oordeelt dat er maar één renner is in het hele peloton die zoiets kan. Waar er lof is voor Van der Poel, is er ook kritiek voor een andere renner. In dit geval is het misschien moeilijk te slikken, want de kritiek gaat in de richting van de renner die wel tegen de vlakte ging. Sergeant noemt de val van Pluimers zijn eigen schuld.

Gebrek aan parcourskennis bij Pluimers?

Sergeant stelt zich de vraag of er hier een gebrek aan parcourskennis was. In die flauwe bocht naar rechts op de Molenberg moet je van de buitenkant naar de binnenkant komen. Sergeant vindt dat iedereen dit hoort te weten en zag Florian Vermeersch dit perfect doen. Het stoort Sergeant dat Pluimers het tegenovergestelde deed. 

Zoiets is vragen om problemen, meent Sergeant. Het was volgens hem dan ook onvermijdelijk dat Pluimers onderuit zou glijden. Sergeant kan moeilijk begrijpen dat deelnemers aan de Omloop het parcours niet kennen en verwijst naar de vele verkenningen in de dagen vooraf. Hij stelt scherp dat Pluimers wat beter had moeten opletten.

Tanden hersteld na val in de Omloop

Lees ook... Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"
Het zijn zware woorden om te incasseren voor een man die door deze valpartij meerdere tanden brak. Gelukkig is de vrouw van een verzorger van zijn ploeg Tudor een tandarts. Nog diezelfde avond was het gebit van Pluimers dus volledig hersteld. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Omloop Het Nieuwsblad
Marc Sergeant
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

'Nieuwe Van Aert' laat van zich horen over de vergelijking: "Carrière zoals hij"

'Nieuwe Van Aert' laat van zich horen over de vergelijking: "Carrière zoals hij"

15:00
Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"

Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"

09:00
De Cauwer trekt conclusies over Van der Poel en is het totaal oneens met kritiek op uitdager

De Cauwer trekt conclusies over Van der Poel en is het totaal oneens met kritiek op uitdager

14:00
Ook internationaal doet Van der Poel monden van ex-renners openvallen: "De ultieme wielrenner"

Ook internationaal doet Van der Poel monden van ex-renners openvallen: "De ultieme wielrenner"

13:00
Christoph Roodhooft vol lof voor schitterende prestatie en de klasse van Van der Poel

Christoph Roodhooft vol lof voor schitterende prestatie en de klasse van Van der Poel

07:30
Hij heeft basis gelegd voor zege Van der Poel: 'unsung hero' Alpecin-Premier Tech nu toch in de schijnwerpers

Hij heeft basis gelegd voor zege Van der Poel: 'unsung hero' Alpecin-Premier Tech nu toch in de schijnwerpers

11:00
Wout van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan Ename Samyn Classic

Wout van Aert heeft knoop doorgehakt over deelname aan Ename Samyn Classic

13:15
Stevige domper voor Jarno Widar en Lotto-Intermarché na goede start van het seizoen

Stevige domper voor Jarno Widar en Lotto-Intermarché na goede start van het seizoen

12:30
José De Cauwer zit met een hele grote vraag over Wout van Aert

José De Cauwer zit met een hele grote vraag over Wout van Aert

10:00
Mirakelmanoeuvre of de overwinning? Negatief aspect aangehaald van Van der Poel-manoeuvre

Mirakelmanoeuvre of de overwinning? Negatief aspect aangehaald van Van der Poel-manoeuvre

20:00
Veel frustratie bij de Wolfpack: hierdoor wordt er bij Soudal Quick-Step zwaar gevloekt

Veel frustratie bij de Wolfpack: hierdoor wordt er bij Soudal Quick-Step zwaar gevloekt

08:30
Ook ideaal voor Van Aert? Visma-ploegmaat Jorgenson stuurt een signaal de wereld in

Ook ideaal voor Van Aert? Visma-ploegmaat Jorgenson stuurt een signaal de wereld in

08:00
Dit zegt Thibau Nys over zijn grote doelen op de weg in 2026: "Opboksen tegen Pogacars en Evenepoels"

Dit zegt Thibau Nys over zijn grote doelen op de weg in 2026: "Opboksen tegen Pogacars en Evenepoels"

07:00
Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring

Plotse wending? Een dag na de uitspraken van Van der Poel ineens sprake van verwarring

16:00
Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

Winst in de Omloop brengt een zéér vervelende statistiek met zich mee voor Van der Poel

01/03
Sleutelbeenbreuk Wellens zware domper: Vermeersch reageert op harde val van ploegmaat

Sleutelbeenbreuk Wellens zware domper: Vermeersch reageert op harde val van ploegmaat

21:30
Van der Poel maakt na kus met Roxanne een punt met zijn houding: "Hij liet zien: weinig respect"

Van der Poel maakt na kus met Roxanne een punt met zijn houding: "Hij liet zien: weinig respect"

18:30
De Cauwer slaat alarm en heeft grote zorgen: "Behalve Van der Poel had iedereen al gekoerst"

De Cauwer slaat alarm en heeft grote zorgen: "Behalve Van der Poel had iedereen al gekoerst"

20:30
Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

Kuurne-Brussel-Kuurne onthoofd? Organisatie reageert duidelijk na het afzeggen van deze topfavoriet

01/03
Van Aert-criticasters van antwoord gediend: "Zij kennen niets van de koers"

Van Aert-criticasters van antwoord gediend: "Zij kennen niets van de koers"

19:00
UPDATE: Bevestiging over de opgelopen breuk bij Wellens, snelle operatie dringt zich op

UPDATE: Bevestiging over de opgelopen breuk bij Wellens, snelle operatie dringt zich op

18:05
Visma-Lease a Bike slaat toe zoals in beste dagen: er wordt luidop gedroomd van 'Ronde' en Roubaix

Visma-Lease a Bike slaat toe zoals in beste dagen: er wordt luidop gedroomd van 'Ronde' en Roubaix

18:00
Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

Crashes in Omloop eisen tol: topploeg brengt heel slecht nieuws en meldt ernstige breuk bij gevallen renner

01/03
De Cauwer prijst Visma-winnaar, Wellens valt en veel sprinters gelost: "Wat een talent, klepper in wording!"

De Cauwer prijst Visma-winnaar, Wellens valt en veel sprinters gelost: "Wat een talent, klepper in wording!"

17:00
Samyn-organisatie duimt voor zijn komst: nu toch al een Van Aert-effect voelbaar

Samyn-organisatie duimt voor zijn komst: nu toch al een Van Aert-effect voelbaar

16:30
Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

Tom Pidcock slaat zich voor het hoofd na de Omloop: "Echt een 'rookie mistake' van mij"

01/03
Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

Belgische renner loopt breuk op bij zware val in Omloop: "Plots sloeg het noodlot toe"

01/03
José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"

01/03
Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

Ontgoochelde Kopecky laat er geen twijfel over bestaan: "Dáár verloor ik de koers"

01/03
Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

Beging Soudal Quick-Step een dure blunder in de Omloop? Tom Steels reageert

01/03
Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

Florian Vermeersch werd stevig verrast tijdens de Omloop: "Ik schrok even"

01/03
Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

Deze Belg beleefde een horrordag: "De gevaarlijkste Omloop van mijn leven"

01/03
📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

📷 Man aan wie Van der Poel zich verontschuldigde speelt enkele tanden kwijt tijdens Omloop

28/02
🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

🎥 UPDATE: Van der Poel komt gevat uit de hoek en neemt beslissing over Kuurne-Brussel-Kuurne

28/02
🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

🎥 Mathieu van der Poel verontschuldigt zich meteen na finish van Omloop

28/02
De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

De vliegende Hollander doet het weer: Van der Poel wint de Omloop

28/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Florian Vermeersch Jose De Cauwer Wout Van Aert Tim Van Dijke Tim Wellens Jan Bakelants Christoph Roodhooft Oliver Naesen Johan Museeuw Thibau Nys Matteo Jorgenson Iljo Keisse Edward Planckaert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Stefan Küng Marc Sergeant Arnaud De Lie Adam Blythe

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved