Kritische Sergeant is scherp voor zwaar gevallen renner en prijst fenomenaal Van der Poel-moment

Marc Sergeant heeft met een scherpe blik naar het Vlaamse openingsweekend gekeken en is hard voor Rick Pluimers. Door de val van die laatste op de Molenberg kon Mathieu van der Poel nog eens zijn ongekend technisch niveau etaleren.

De voormalige teammanager van Lotto duidt in Het Nieuwsblad de passage over de Molenberg in de Omloop aan als hét moment van het weekend. Met Van der Poel in een glansrol. Sergeant looft de fenomenale wijze waarop Van der Poel rechtblijft maar vindt het even straf dat Mathieu op zo'n steil stuk onmiddellijk weer in zijn pedaal klikt.

Sergeant windt er geen doekjes om en oordeelt dat er maar één renner is in het hele peloton die zoiets kan. Waar er lof is voor Van der Poel, is er ook kritiek voor een andere renner. In dit geval is het misschien moeilijk te slikken, want de kritiek gaat in de richting van de renner die wel tegen de vlakte ging. Sergeant noemt de val van Pluimers zijn eigen schuld.

Gebrek aan parcourskennis bij Pluimers?

Sergeant stelt zich de vraag of er hier een gebrek aan parcourskennis was. In die flauwe bocht naar rechts op de Molenberg moet je van de buitenkant naar de binnenkant komen. Sergeant vindt dat iedereen dit hoort te weten en zag Florian Vermeersch dit perfect doen. Het stoort Sergeant dat Pluimers het tegenovergestelde deed.

Zoiets is vragen om problemen, meent Sergeant. Het was volgens hem dan ook onvermijdelijk dat Pluimers onderuit zou glijden. Sergeant kan moeilijk begrijpen dat deelnemers aan de Omloop het parcours niet kennen en verwijst naar de vele verkenningen in de dagen vooraf. Hij stelt scherp dat Pluimers wat beter had moeten opletten.

Tanden hersteld na val in de Omloop

Het zijn zware woorden om te incasseren voor een man die door deze valpartij meerdere tanden brak. Gelukkig is de vrouw van een verzorger van zijn ploeg Tudor een tandarts. Nog diezelfde avond was het gebit van Pluimers dus volledig hersteld.