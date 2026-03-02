Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"

Van der Poel waarschuwt de nieuwe generatie: "Ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd"
Van der Poel heeft serieus 'doorgebrommerd' in de Omloop. Hij bereikt stilaan zijn piek wat dat betreft, maar de nieuwe generatie bereikt die piek volgens hem veel vroeger.

Die overwinning in de Omloop is het resultaat van hard labeur in de winter. "We trainen hard, maar ik denk dat iedereen dit doet. Ik hou nog altijd van het proces van het toewerken naar een wedstrijd. Met het ouder worden krijg je een grotere motor. Je kunt dan meer en harder trainen. Het is geen geheim dat ik hou van lange en zware trainingsdagen."

Zit Van der Poel op zijn 31ste op de top van zijn kunnen wat het hebben van een grote motor en veel uithoudingsvermogen betreft? "Ja, dat denk ik wel. Dat is deel van de groei die ik heb doorgemaakt. Het is ook wat aan het veranderen in het wielrennen. Als ik zie hoe jongens van 19 of 20 jaar nu trainen: dat is niet wat ik deed op die leeftijd."

Van der Poel ziet junioren van nu al heel veel trainen

Van der Poel ziet hier de verklaring in waarom hij nog een klein beetje progressiemarge heeft. "Met de nieuwe generatie zie ik dat niet gebeuren, eerlijk gezegd", waarschuwt Van der Poel. "Als je als junior al 30 uren per week traint, is het moeilijk om nog stappen te maken bij het ouder worden." De jongeren van nu zitten dus vroeger aan hun top.

Dat is waar het relaas van Van der Poel op neerkomt. Hij geeft gewoon aan dat er ook een andere kant van de medaille is, namelijk minder kans op vooruitgang later in de carrière. "Dat is hoe het wielrennen momenteel werkt. Je ziet dat renners nu op jonge leeftijd al indrukwekkend sterk zijn. Ik zeg niet dat het iets slecht is, maar het is anders."

Aanpak Van der Poel heeft voor hem gewerkt

Het maakt deel uit van de evolutie van een sport dat niet alle generaties gebruik maken van eenzelfde aanpak. Als we Mathieu van der Poel als voorbeeld nemen, kan moeilijk gesteld worden dat zijn aanpak niet de juiste is geweest.

